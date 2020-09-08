內蒙古漢語授課風波｜多名官員涉「拒不執行國家決策部署」遭處分

據《內蒙古新聞網》消息，內蒙古錫林郭勒盟9月6日出台了《關於關心關愛民族學校推行使用國家統編教材授課教師的若干措施（試行）》（以下簡稱《措施》），《措施》提出要建立多種機制，提高蒙漢雙語教師水平，優先評聘專業技術職稱，並在招聘時適當放寬年齡、戶籍等條件限制。 而據內蒙古赤峰市政府網站，赤峰市7日亦發布了《關於關心關愛民族學校使用國家統編教材授課教師的若干措施》，提及不能承擔國家統編教材授課任務的教師將分流或轉崗，又表示要保護這些教師的合法權益。 另一方面，內蒙古巴彥淖爾市《巴彥淖爾日報》旗下新媒體賬號發布消息稱，推進國家統編教材使用是黨中央作出的重大決策部署，當地有官員不帶頭執行，造成不良影響，因而遭到處分。此外，錫林郭勒正藍旗新媒體平台《上都新聞》亦發布消息指，錫林郭勒盟對2名官員給予停職處分，啟動問責程序。

內蒙古錫林郭勒盟行政公署指，為更好地推行使用國家統編教材、使用國家通用語言文字教學工作，對使用國家統編教材《語文》、《道德與法治》（政治）、《歷史》三科授課的教師（蒙漢雙語教師），在確保人事身份、職務職稱、工資待遇「三不變」的基礎上，制定多種措施。

《措施》要求建立過渡期輔導員制度，鼓勵蒙漢雙語教師作為專兼職輔導員，對使用國家通用語言文字學習困難的學生提供課後服務。

內蒙古推行通用語言教材，有民眾集會抗議↓↓↓

《措施》還指，取得蒙漢雙語教師資格證的教師將優先評聘專業技術職稱，同時適當增加民族學校使用三科國家統編教材的蒙漢雙語教師高級專業技術職稱職數。《措施》還要求實施蒙漢雙語教師培訓計畫，提供免費職業能力提升培訓。

此外，《措施》亦提出，要建立蒙漢雙語教師補充「綠色通道」，對使用三科國家統編教材的蒙漢雙語教師，在招聘時適當放寬年齡、戶籍等條件，可採取直接試講等多種方式選拔，擇優錄用。

內蒙古赤峰市亦發布了《關於關心關愛民族學校使用國家統編教材授課教師的若干措施》，赤峰市所發布文件中，除提及培養雙語教師等問題外，還提及對於通過崗位培訓確實不能承擔國家統編教材授課任務的教師，「徵求並尊重本人意願，進行合理分流或轉崗」，並表示其職稱晉升、評優評先、聘用等待遇不受影響。

4日到5日，內蒙古自治區黨委副書記、自治區主席布小林（右2）到通遼市調研推進國家統編語文教材使用情況。（奈曼旗新聞）

另一方面，值得注意的是，內蒙古當地亦加強了對於官員的管理，要求他們帶頭執行國家政策。

《巴彥淖爾日報》微信號「掌上巴彥淖爾」8日發布消息稱，推進國家統編教材使用是黨中央作出的重大決策部署，近日，該市烏拉特中旗1名科級領導幹部，不帶頭執行黨和國家重大決策部署，在幹部群眾中造成不良影響。「掌上巴彥淖爾」稱，依據《中國共產黨問責條例》第七條、第八條，自治區黨委組織部《對不適宜擔任現職領導幹部進行組織調整的暫行辦法》第四條和《受黨紀政務處分或組織處理領導幹部管理辦法（試行）》第三條有關規定， 9月7日，經烏拉特中旗旗委研究，給予該名科級領導幹部停職處理，同時，由旗紀委監委進一步調查並啟動問責程序。

而《上都新聞》則在7日發布錫林郭勒盟行署出台《關於關心關愛民族學校推行使用國家統編教材授課教師的若干措施（試行）》消息的同時，又發布了「重要提示」，強調：公職人員拒不執行上級重大決策部署後果很嚴重。《上都新聞》報導稱，因拒不執行黨中央重大決策部署，9月5日，錫林郭勒盟正藍旗對2名科級領導幹部給予停職處分，停職期間停發一切待遇，由旗紀委監委進一步調查並啟動問責程序。

網傳同屬內蒙古錫林郭勒盟的西烏珠穆沁旗黨委文件。（網絡圖片）

《上都新聞》並未具體提及這兩人被處分的原因。不過，有網傳同屬內蒙古錫林郭勒盟的西烏珠穆沁旗黨委文件顯示，當地黨委要求公職人員必須在9月7日將孩子送去上學，否則會被處分。

今年八月末內蒙古自治區官方推出新政策，要求當地以蒙古語授課的小學《語文》、《道德與法治》（政治）、《歷史》三科自秋天開始改用國家通用語言教材。此舉引發反彈，有蒙古族民眾拒絕送孩子上學，並上街抗議，還有民眾在遊行中和警方發生衝突。

此後內蒙古自治區政府召開會議，強調推進國家統編教材使用是「必須完成的重大政治任務」，各級幹部以及教師要主動向學生、家長以及群眾宣講政策，保證學生正常上學，此後內蒙古各地開始嚴打「非法遊行、阻撓學生上課、鼓動罷課」等行為。

翻查內蒙古赤峰、錫林格勒、通遼等地官方通報可知，近日內蒙古多個城市已有許多人被控尋釁滋事及傳謠等罪名被捕。