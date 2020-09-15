【人事變動】王寧接任唐登傑　出任福建省省長

據《福建日報》消息，9月15日，福建省十三屆人大四次會議採用無記名投票方式，補選王寧為福建省人民政府省長，李仰哲為福建省監察委員會主任。

資料顯示，王寧1961年4月出生於瀋陽，早年在住建部工作，2013年6月晉升副部長。兩年後，他「空降」福建，擔任省委常委、組織部部長，後改兼任福州市委書記。

2018年5月，王寧出任省委副書記，並於2020年7月初任代省長。

王寧也是中共十九屆中央候補委員。（中國住建部官網）

此前任福建省長的是唐登傑，已於7月初辭去該職務，改任中國國家發改委黨組副書記、副主任（正部長級）。

王寧之前兼任的福州市委書記一職，已明確了接棒者。福州全市領導幹部大會9月14日召開，宣布副省長林寶金出任省委常委、福州市委書記。

而如今當選為福建省監察委主任的李仰哲出生於1962年5月，陝西合陽人，長期在中國國家發改委工作，2017年4月改任中紀委駐商務部紀檢組組長。2020年5月「空降」福建，出任省委常委、紀委書記。

此前任福建省監察委主任的是劉學新，已改任上海市委常委、紀委書記，並於7月當選為上海市監察委主任。

2020年以來，福建高層頻繁變動。7月末，福建省「土生土長」的莊稼漢由廈門市長升任福建常委常委兼統戰部部長，中國最高法副院長羅東川「空降」福建擔任省委常委兼政法委書記。福建省委常委領導班子由此實現漸進和局部更新。