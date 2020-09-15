【新冠肺炎】雲南援緬口罩等物資抗疫　中使館籲緬加強邊境管控

雲南德宏州瑞麗市日前有兩名來自緬甸的偷渡客確診新型冠狀病毒肺炎，雲南隨即宣布邊境州（市）、25個邊境縣（市）立即進入防疫戰時狀態，同時瑞麗立即啟動全員病毒檢測，全市城區人員全部居家隔離。 中國駐緬甸大使館指，負責人已與緬甸衛生體育部、外交部主管官員舉行電話會議，就加強中緬新冠肺炎疫情聯防聯控進行工作對接。

圖輯｜雲南瑞麗兩偷渡客確診 全市城區隔離檢測 邊境州縣進入戰時狀態

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大使館表示，緬甸近日其國內疫情出現反彈並呈擴散趨勢，已出現來自緬甸經航空和陸路輸入中國的確診病例。中國對此種情況高度重視，中緬應在前期有效展開防疫合作的基礎上，進一步用好中緬邊境聯防聯控等機制，通力合作抗疫。希望雙方協調做好航空乘客赴華遠端病毒檢測，切實加強邊境管控，共同打擊非法出入境活動，加強疫情資訊共享，全力防控疫情蔓延。中國亦將繼續在力所能及的範圍內，為緬甸疫情防控提供幫助。

緬甸則表示，政府及各界正在全力遏制疫情反彈勢頭，感謝中國提供的各方面幫助。緬甸高度重視中國的關切，正在進一步採取措施，防止疫情向境外擴散。緬甸將與中國共同努力，發揮中緬邊境聯防聯控機制作用，協調邊境地方政府同中國雲南省加強工作對接，全力將疫情擴散風險降到最低。

根據緬甸衛生與體育部發布的疫情監控公報統計數據，緬甸在周一（14）新增263宗確診病例，全國累計有3195宗確診病例。值得一提是，緬甸正爆發新一波疫情，其在8月16日前僅累計有375例病例，惟其後不足一個月時間中就有超過2800宗新病例。其中疫情最嚴重的仰光市，當地防控措施升級，居民禁止跨省出行。

另一方面，據瑞麗副市長楊邊強透露，應緬方請求，瑞麗積極向緬甸援助口罩、酒精、手套、消毒粉、護目鏡、隔離服、體溫槍等日常防疫物資及經費，幫助境外鄰邊村寨建強疫情防控卡點，在原有48個抵邊封控執勤點的基礎上，增加設立188個群防群治封控點，強化邊境巡邏。

（綜合報道）