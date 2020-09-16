李克強：中國全年經濟有望實現正增長　國內大循環並非封閉

受新冠肺炎疫情衝擊，中國一季度國內生產總值（GDP）預計按年下降6.5%，為1992年開始公布季度GDP數據以來首次出現負值。二季度GDP則「由負轉正」，按年增長3.2%。 國務院總理李克強周三（16日）在世界經濟論壇全球企業家特別對話會時表示，近幾個月主要指標保持穩定恢復態勢，表明中國經濟擁有強大韌性。他還稱，經過努力，中國經濟發展可以實現年度主要預期目標，全年經濟有望實現正增長。

李克強出席世界經濟論壇全球企業家視頻特別對話會。（新華社）

世界經濟論壇全球企業家特別對話會以視像方式舉行，全球近600位企業家參加，李克強在致辭時介紹了當前中國經濟形勢。

他表示，面對疫情給經濟帶來的嚴重影響，中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展，經濟實現企穩回升，近幾個月主要指標保持穩定恢復態勢，表明中國經濟擁有強大韌性。

李克強還說，7、8月份中國經濟繼續穩定恢復，説明宏觀政策的積極成效在不斷顯現。但中國經濟下一步發展仍面臨世界經濟的不確定性。面對困難和挑戰，中國在保持宏觀政策適時有力合理過程中，將注重政策實施，也會根據形勢變化完善和豐富政策內涵，鞏固經濟企穩回升勢頭。

他指出，經過努力，中國經濟發展可以實現年度主要預期目標，全年經濟有望實現正增長。此外，中國保住上億市場主體特別是量大面廣的中小微企業、個體工商戶，就能實現今年城鎮新增就業900萬人以上目標，穩住經濟基本盤，並為未來發展奠定基礎。

中國要構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。圖為寧夏吳忠市利通區恒豐紡織車間的工作人員。（中新社）

李克強還強調，無論外部環境如何變化，中國都會堅定不移深化改革擴大開放。構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，不是封閉的國內循環，而是開放的國內國際雙循環，既要充分挖掘國內市場潛力，也要更大力度吸引外資、發展外貿，實現更高水平對外開放。