習近平湖南考察：講好紅色故事　讓紅色基因代代相傳

9月16日，中共中央總書記、國家主席習近平現身湖南考察調研。習近平16日下午在湖南郴州市汝城縣文明瑤族鄉沙洲瑤族村「半條被子的温暖」專題陳列館、村服務中心和衛生室、沙洲現代農旅示範基地、文明瑤族鄉第一片小學，以及村民家中，了解當地開展紅色教育、發展扶貧產業、鞏固脱貧成果等情況。

9月16日，習近平在湖南考察調研。圖為習近平在郴州市汝城縣文明瑤族鄉沙洲瑤族村，同村民們交流。（新華社）

16日下午，習近平來到郴州市汝城縣文明瑤族鄉第一片小學，走進四年級教室，同正在上思想政治課的同學們交流。

同學們紛紛向習分享自己熟悉的長征故事，習近平聽了十分高興，連誇「講得好」。他説，作為「半條被子的故事」發生地，紅色基因要在你們身上得到體現。革命事業要一代一代傳下去，中華民族偉大復興將在今天的青少年一代手中實現。他把同學們比作「小樹苗」，將來會長成中華民族的參天大樹，希望同學們好好學習、天天向上，努力成長為社會主義建設者和接班人。

據官方資料介紹顯示，「半條被子」是紅色經典故事。在1934年11月湖南汝城縣沙洲村，3 名女紅軍借宿徐解秀老人家中，臨走時，把自己僅有的一床被子剪下一半給老人留下了。老人說，「什麼是共產黨？共產黨就是自己有一條被子，也要剪下半條給老百姓的人。」

2016年10月21日，在「紀念紅軍長征勝利80周年大會」上，習近平講話期間曾提及湖南汝城沙洲村「半床棉被」這一紅色故事稱，「同人民風雨同舟、血脈相通、生死與共，是中國共產黨和紅軍取得長征勝利的根本保證，也是我們戰勝一切困難和風險的根本保證」。

梳理可見，習近平地方調研多次探訪紅色聖地。《多維新聞》曾分析指，中共高層意在通過尋找「初心」的符號意義，用經過再詮釋和賦予現實意義的紅色精神，為中共上緊精神發條，塑造中共執政集團凝聚力和鬥爭性，用「初心」標定中共的奮鬥方向和路徑，以成功應對內外部挑戰。