中科院院長白春禮：把美國「卡脖子」清單變科研任務清單

近來，美國對中國科技公司的打壓進入密集期，9月15日，美國早前下發的對華為晶片管制升級令正式生效。 中國科學院院長白春禮在9月16日的中國國務院新聞辦公室發佈會上表示，面臨美國對中國高科技產業的打壓，中科院將把美國「卡脖子」的清單變成科研任務清單進行佈局。 他還說，目前一些關鍵核心技術攻關要成立領導小組，要求每個承擔重大任務的人要簽署責任狀。

據國新辦官網消息，國新辦16日舉行新聞發佈會，介紹中國科學院「率先行動」計劃第一階段實施進展有關情況。

9月16日，國新辦舉行新聞發佈會，中國科學院院長白春禮、中國科學院秘書長汪克強、中國科學院發展規劃局局長謝鵬雲介紹中國科學院「率先行動」計劃第一階段實施進展有關情況，並答記者問。（中新社）

白春禮在發佈會上說，當前中國科技的發展正在轉型，經濟高質量發展也需要科技高質量發展。面臨着美國對中國高科技產業的打壓，希望在這方面能做些工作。前期已經做了一些工作，未來十年還會針對一些「卡脖子」的關鍵問題做新的部署。

白春禮介紹說，這些新部署有幾方面，一是超算（超級計算機），研發出自己的超算系統，也已應用到氣象預報、分子設計、藥物研發、大氣預報等，還可以用到基礎性的研究、宇宙學研究等。

二是把美國「卡脖子」的清單變成中科院科研任務清單進行佈局。白春禮說，包括航空輪胎、軸承鋼、光刻機在內的一些關鍵核心技術、關鍵原材料等，中科院將集中全院的力量來做。

在江蘇省無錫市蠡園經濟開發區國家超級計算無錫中心內，工作人員在超級計算機「神威·太湖之光」旁工作。（中新社）

他表示，目前一些關鍵核心技術攻關成立領導小組，要求每個承擔重大任務的人要簽署責任狀，研究所要做好後勤保障，要求承擔科技任務的科技人員本身在承擔任務攻關中不去申報獎勵，不去幹一些與承擔任務無關的事情，全力把攻堅任務做好。

2050年建成世界科技強國

白春禮介紹，中國科學院「率先行動」計畫啟動於2014年。按照習近平曾對中國科學院提出「四個率先」要求，即率先實現科學技術跨越發展、率先建成國家創新人才高地、率先建成國家高水準科技智庫、率先建設國際一流科研機構，以及「三個面向」要求，即面向世界科技前沿、面向國家重大需求、面向國民經濟主戰場，中國科學院提出實施「率先行動」計畫。計畫分兩步走，第一步從2014年至2020年年底，基本實現「四個率先」；第二步從2020年至2030年，全面實現「四個率先」。

白春禮說，「率先行動」計畫實施6年來，中國科學院高品質完成了國家重大科技任務。他表示，目前，中國科學院正在研究制定2030年全面實現「四個率先」的戰略規劃，並細化制定具體的完成指標。白春禮說：「我們希望經過未來10年的發展，中國科學院能夠如期全面實現『四個率先』，為2035年中國進入創新型國家的前列，一直到2050年建成世界科技強國，發揮國家戰略科技力量作用。」