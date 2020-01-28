英國拒響應美國禁令　允許華為有限度參與5G建設　美方感失望

英國首相約翰遜（Boris Johnson）1月28日決定，允許中國電訊設備商華為有限度參與在英國的5G網絡建設。美國一直要求盟友不要使用華為的服務，英國如今沒有響應美國的號召。路透社引述一位美國高級官員指，美方對此感到失望。

英國首相約翰遜1月28日決定，允許中國電訊商華為在英國5G網絡建設發揮有限角色。（Reuters）

有限度參與 排除在網絡核心技術外

約翰遜28日主持國家安全委員會會議，決定容許華為有限度參與當地5G網絡建設，同時將「高風險供應商」排除在網絡核心技術及服務之外，對不敏感部分的參與上限定為35％，希望讓其他供應商參與，以免過度依賴。

英國政府聲明解釋，高風險供應商是指那些對英國電訊網絡造成更大安全風險的供應商。這些供應商將無法參與國家關鍵基礎設施中所有安全相關的網絡，亦不可在軍事基地等敏感地理位置參與建設。

當局相信，有關措施能減輕供應鏈的潛在風險，並應對各種威脅。政府將尋求盡快立法落實措施。文化大臣莫麗琪（Nicky Morgan）在會議後形容，這是英國針對國內特定原因的解決方案，有關決定解決了英國現在面臨的挑戰。

華為回應：英國決定令華為放心

華為副總裁張建崗（Victor Zhang）回應指出，英國政府的決定是基於證據，並稱這會使英國能夠使用世界領先的技術，並保持競爭力。他又形容英國政府的決定使華為感到放心，公司會繼續與客戶合作，確保5G的推出步入正軌。

路透社：美國感失望

美國一直對英國及德國等盟友施壓，稱華為會向中國政府提供數據，以及華為設備存在「後門」，敦促盟友不要使用。特朗普政府的官員曾不止一次向英國放話，稱倫敦政府如讓華為參與其5G網絡建設，會影響兩國情報分享。

路透社引述一位匿名的特朗普政府高級官員指，美方對英國的決定感到失望，官員稱「讓不可信任的供應商來控制5G網絡的任何部分，都不會出現安全的選項。我們期待與英國合作，找出前路，把不可信任的供應商零件排除在5G網絡外。」