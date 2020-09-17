【中印衝突】西藏軍區跨晝夜實彈演練　首練「高海拔極限射擊」

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中印邊境對峙持續，解放軍西藏軍區於近日展開跨晝夜實彈射擊演練。

據央視《軍事報道》節目官方微博9月16日報道，演練中，西藏軍區某炮兵旅多型火炮在海拔4700米高寒山地，對超出射界外的目標進行遠程打擊。

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央視指，這是西藏軍區遠程火力首次高海拔滿管極限射擊，少量裝備就能徹底摧毀多個目標。榴炮分隊使用新裝備，火力覆蓋幾十公里外目標點。

此外，解放軍PHL-03式遠程火箭炮及PCL-181 155毫米車載炮在此次演練中露面。PHL-03式遠程火箭炮於2004年服役，底盤機動性強，能夠適應各種複雜地形。此外，其作戰單元包括1輛指揮車、4輛至6輛發射車和4輛至6輛運彈車，打擊範圍極大。

PCL-181 155毫米車載炮被稱為「卡車炮」，具有機動性強、火力反應快、打擊精度高、信息化水平高等特點，可負擔陸軍地面攻防作戰中火力突擊、火力支援、火力封鎖等多種作戰任務。

據悉，早在2019年5月，西藏軍區炮兵旅的03式火箭炮在4600米高寒缺氧環境下完成對敵3米大小目標的首發命中。當時有分析文章稱，這種遠距離命中精度對印度軍隊的工事群、火炮陣地、機場具有極大的威懾作用。

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