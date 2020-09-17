中印衝突｜胡錫進：加勒萬河谷衝突有解放軍犧牲　無人被印軍俘虜

中印邊境局勢緊張，中國官媒《環球時報》總編胡錫進今日（17日）透露，據他向中方知情人士了解，在6月15日加勒萬河谷（Galwan Valley）衝突中，中國犧牲的官兵遠遠少於印度喪生官兵的人數。他還說，解放軍在衝突中搏鬥到最後一口氣，無一被印軍俘虜。

圖輯｜加勒萬河谷衝突導致印度20人死亡：

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印度防長辛格（Rajnath Singh）周二（15日）表示，6月15日加勒萬河谷衝突中印軍給中方造成重大人員傷亡，印方已做好準備應對任何情況。胡錫進今日反駁稱，辛格這樣說是為了鼓舞印度民族主義勢力。

胡錫進指，據他向中方知情人士了解，在那場衝突中，中國犧牲的官兵遠遠少於印度喪生官兵的人數。「印軍在那場衝突中一共有20名官兵死亡，其中很多是受傷後得不到醫治凍死的。當然了，即使中方有一名軍人犧牲，也是重大人員損失。」

胡錫進還說，解放軍一線官兵大多是90後甚至00後，面對突如其來的衝突，沒有一人懼戰。他又轉述雙方當日發生衝突的經過：「印軍不講信義，那天我軍少數官兵前往越界印軍處進行交涉，印軍突然向他們下毒手，導致雙方衝突的爆發。在最初寡不敵眾時，我方有的軍人搏鬥到了最後一口氣，無一被印軍俘虜。我軍官兵開始反擊後，印方部隊潰不成軍，做鳥獸散，有的摔到山下，有的掉進河裏，互不相顧，還有很多人向解放軍投降，被抓了俘虜。」

圖輯｜中印都在邊境增兵（點擊大圖瀏覽）：

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至於班公湖北岸的衝突中，胡錫進透露，印軍「先發制人」（越界）佔領高地，並居高臨下向解放軍扔石頭。但據他了解，解放軍硬是衝上高地趕走了印軍。解放軍目前總體上在多個點位上形成了對峙優勢。

胡錫進引述知情人士稱，在中印邊境地區的解放軍官兵士氣十分高昂，讓印方重新認識了中國堅決捍衛本國領土主權的決心和意志。他還說，中印外長上周在莫斯科達成五點共識，真誠希望那些共識能夠得到全面落實，中印邊境地區形勢迎來一個轉折點。

胡錫進還稱，目前解放軍在中印邊境地區形成了強大部署，後勤能力十分先進，「官兵都能吃上品種多樣的熱飯熱菜，在當地過冬不成問題。這支軍隊隨時可以給予印軍的新挑釁沉重回擊，而且中國人都相信，解放軍今後決不會再對挑釁的印軍有半點客氣。」

中方一直未有公開加勒萬河谷衝突解放軍傷亡人數，印度ANI通訊社引述消息報道，有43名解放軍重傷或死亡。胡錫進此前表示，據其理解，不公布解放軍傷亡數字是希望避免兩國民眾對比數字，從而刺激他們的情緒，形容這是北京的善意。他希望中國網友相信政府和解放軍處理邊界問題的能力。

（環球網）