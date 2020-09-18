陳薇指病毒變異對新冠疫苗影響微　將對江蘇55歲以上人群臨床試驗

中國軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇周五（18日）在全球科學與生命健康論壇上透露，其團隊的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗三期臨床在上月開展，並已經取得發明專利，下星期將在江蘇泰州將展開55歲以上人群的大規模臨床試驗。 陳薇還說，通過生物信息學統計發現，當前病毒變異的位點是D614G，但該突變對疫苗影響微乎其微。

9月18日，2020中關村論壇——全球科學與生命健康論壇在北京舉行，陳薇出席論壇並發表演講。（中新社）

陳薇表示，全球數據庫中有超過10萬條的病毒基因組序列，高質量的有6萬餘條，採樣來自6各大洲超過105個國家。她稱，當前新冠病毒變異的位點是D614G，位於B細胞抗原區，根據同源建模，該突變對該區結構影響很小。同時，D614G與受體結合域（RBD）距離相對較遠，推測它對疫苗的影響是微乎其微的。

陳薇又透露，今年3月開展一期臨床後，在武漢接種全球第一針，108名受試者全部產生抗體。4月進入二期臨床後，只有2名受試者沒有產生所需基數的抗體。三期臨床則在上月開展，並已經取得發明專利，下星期在江蘇泰州將展開55歲以上人群的大規模臨床試驗。她強調，中國研發的疫苗安全，亦正開展特效藥的基礎研究。

陳薇提到，不同的疫苗有不同的優缺點，外界應當客觀看待疫苗研發消息，慎重解讀，讓疫苗研發有更好的輿論環境。她認為，科學家們正拼盡全力研究疫苗，只有這樣大家能夠共同前進，真正地一起平衡控制疫情。只要一個國家沒有控制住病毒的蔓延，任何其他國家都不可能獨善其身。

（綜合報道）