國新辦發布中國維和行動白皮書　指國際安全形勢不確定性增加

18日上午，國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，發布《中國軍隊參加聯合國維和行動30年》白皮書，並對白皮書主要內容進行了介紹和解讀。

國務院新聞辦公室新聞發言人胡凱紅介紹，《中國軍隊參加聯合國維和行動30年》白皮書是首部維和專題白皮書，以中、英、法、俄、德、西、阿、日等8個語種發表。

中國國防部維和事務中心主任羅為在發布會上表示，當今世界正在經歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情全球大流行使這個大變局加速演進。國際安全形勢不穩定性、不確定性都在增加，世界和平也面臨著多元的威脅。聯合國維和行動受制因素日趨增多、職能任務日趨繁重、安全環境日趨複雜，面臨著多重挑戰和考驗。

國新辦18日舉行《中國軍隊參加聯合國維和行動30年》白皮書發布會。（新華網）

羅為說：「中國作為安理會常任理事國，我們將堅定支持和參加聯合國的維和行動，也積極回應聯合國『為維和而行動』倡議，支持對聯合國維和行動進行合理的必要改革，為建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界作出我們應有的貢獻。」

據悉，白皮書總共分為前言、正文、結束語和附錄4個部門，共約1.4萬字。

白皮書指，中國軍隊參加聯合國維和行動，奉行《聯合國憲章》宗旨和原則，堅持維和行動基本原則，強調全球治理觀和新安全觀，主張和平方式解決爭端和築牢維和夥伴關係等問題。白皮書詳細展示中國政府和軍隊5年來全面落實國家主席習近平維和峰會承諾成果，向世界表明中國作為負責任大國的國際擔當，展現中國在聯合國維和行動中的新作為新擔當新貢獻。

白皮書還闡述了中國軍隊參加聯合國維和行動的未來願景和倡議，強調中國軍隊服務構建人類命運共同體，向國際社會表明中國軍隊將一如既往積極參加聯合國維和行動，為維護世界和平作出新的更加重要的貢獻。