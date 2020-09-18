【中印衝突】解放軍轟-6戰機部署邊境　印軍兩條道路已被切斷

據《印度快報》報道，一名匿名的印軍高官17日接受傳媒採訪時表示，中方在達普桑盆地部署了兩個旅的兵力，切斷了印軍進入第10至第13巡邏點的道路。 另據《環球時報》引述多家媒體報道稱，中國已於9月15日將轟-6轟炸機部署在拉達克（Ladakh）地區的附近。

印度防長辛格17日在議會聯邦院接受議員質詢時表示，「印中衝突和對峙是由於巡邏問題造成的」。他再次指責「中國試圖通過發起挑釁性軍事行動單方面改變中印邊境實控線現狀」，同時強調「印度希望能夠和平解決邊界問題」，但不迴避為「捍衛國家主權」而採取任何行動。

另一名匿名的印度軍官表示，印度在此輪印中邊境對峙中沒有失去任何領土，但印軍已經有超過15年未在該地部署如此大規模的人員和武器裝備。他還稱，印軍目前的防禦重點是拉達克地區東部，但也充分意識到「中國有可能在邊境實控線沿線的任何爭議地點採取入侵行動」，因此整個邊境地區均處於高度戒備狀態。他表示，中方在達普桑盆地部署了兩個旅的兵力，切斷了印軍進入第10至第13巡邏點的道路，「這種阻止印軍到達其傳統巡邏點的情況從對峙前數周就已經開始。」

據悉，中國在國內範圍內部署了約270架轟-6轟炸機，其中大部分位於其東海岸附近，這是世界上最大規模的轟炸機機隊，其機體比美國或俄羅斯現役的轟炸機要新得多。報道稱，轟-6轟炸機擁有強大的火力，部署了多種防區外巡航導彈，未來在拉達克地區發生衝突時，有可能為解放軍提供主要優勢。

鑑於中印雙方空軍基地的稀缺性，在遠距離打擊印度基地的能力足以打破空中態勢的平衡。最值得注意的是，新型長劍-20巡航導彈的彈頭重500公斤，射程為2,000公里，較輕的鷹擊-63巡航導彈的射程僅為長劍-20射程的十分之一，但它的重量要輕得多，這意味着一架轟炸機可以攜帶更多導彈。它們的精度和可操作性使其成為對印度陣地的嚴重威脅。

圖輯｜中印都在邊境增兵（點擊大圖瀏覽）：

+ 29 + 29 + 29

為應對中國的部署，有消息稱，印度方面正考慮從俄羅斯購買現代轟炸機，即圖-22M，作為海上打擊平台。

報道指出，印度目前正在蘇-30MKI戰鬥機上部署K-100空對空導彈（又名KS-172），其射程估計達到300公里至400公里。該型導彈還專門進行了優化，可被用來對付亞音速轟炸機。此外，印度國防部還訂購了俄羅斯S-400防空導彈。

報道認為，儘管中國目前在該地區擁有空戰和對地打擊能力方面的優勢，但隨着印度開始投資購買性能更強的防空系統，並考慮購買米格-35和蘇-57戰鬥機，這種情況可能會改變。

當前，中印邊境局勢持續升温。有消息人士指，解放軍在爭議邊境已經進入二級戰備動員狀態。

解放軍共有四級戰備狀態，數字越低等級越高。「二級戰備狀態」距離戰爭一觸即發的「一級戰備狀態」只差一級。解放軍上一次在該邊境地帶將備戰級別提升至二級是1987年。進入二級戰備狀態意味着當局將更多士兵與武器送到前線，所有軍官不論位階一律加強臨戰訓練。