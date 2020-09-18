解放軍在邊境對印軍播放印度歌曲　環時：印軍已是「四面楚歌」

中印邊境對峙仍未平息，據悉，解放軍近日在中印邊境對峙區域設立了多個擴音器，不停向印度軍隊播放印度北部旁遮普邦的歌曲。 《環球時報》9月17日引述知情人表示，中印對峙持續多日，解放軍在中印邊境播放印度歌曲，要傳遞的意思是，印軍已是「四面楚歌」。

對於解放軍的此舉，印度媒體此前猜測，這是中方轉移印方注意力之舉，或是解放軍自己減壓。

印媒的猜測或許源於印度防長辛格（Rajnath Singh）9月15日在印度議會人民院就中印邊境問題發表的講話，講話透露更多兩國軍隊在邊境地區對峙的細節。

按照辛格說法，印度情報機構在4月初發現中國違反協議，調動大量軍隊、裝備和彈藥。印方一開始還保持正常巡邏模式，不過不久後就發生加勒萬河谷（Galwan Valley）衝突事件。

辛格早前曾稱，6月15日加勒萬河谷衝突中印軍給中方造成重大人員傷亡。

對此，《環球時報》總編胡錫進在社交媒體最新發文指出，「據我向中方知情人士了解，在那場嚴重肢體衝突中，中國犧牲的官兵遠遠少於印度喪生官兵的人數，印軍在那場衝突中一共有20名官兵死亡，其中很多是受傷後得不到醫治凍死的。當然了，即使中方有一名軍人犧牲，也是重大人員損失。」

「四面楚歌」成語來源於中國「楚漢爭霸」時期，垓下之戰中，項羽的楚軍已處在劣勢，但仍有抵抗，漢軍將領韓信讓漢兵學唱楚國歌曲，使得楚軍以為楚地已經被佔領，因而士氣崩潰。