武漢千億晶片項目停擺內幕重重　內媒揭其最大股東竟「零出資」

武漢弘芯半導體制造有限公司（簡稱武漢弘芯）總投資額高達1,280億元人民幣的半導體制造項目停工，引發輿論高度關注。 據《中國經營報》9月19日報道，武漢弘芯最大股東方——北京光量藍圖科技有限公司（簡稱光量藍圖）認繳資本與實際出資不符，甚至出現零出資的情況。

據中國企業信息查詢平台天眼查公開信息，弘芯的註冊資本為20億元（人民幣，下同），其中光量藍圖認繳18億元，佔股90%，武漢臨空港經開區投資集團認繳2億元，佔股10%。但在弘芯實繳資本一欄中，金額只有2億元。

另外，光量藍圖的實繳出資信息未公布，但信息顯示，武漢臨空港經開區投資集團出資日期為2018年2月7日，即弘芯成立後的第三個月此款項已經到賬。武漢弘芯年報則顯示，光量藍圖曾在2017年12月14日實繳100萬元，但在2019年年報中，這一欄又重新變成了0元。

而武漢臨空港經開區投資集團的股東為武漢東西湖區國有資產監督管理局。這也意味着，弘芯的實繳資本2億元全部來自國有資本，而佔股90%、需提供18億元的最大股東光量藍圖則分毫未出。

除此之外，比光量藍圖更為神秘的，是其背後的創立者。光量藍圖的股東，一位叫莫森，擔任公司經理與執行董事；另一位叫李雪豔，擔任公司監事。而後者正是武漢弘芯法定代表人、董事長，同時也是弘芯的第一大股東與最終受益人。

不過，莫森並非是光量藍圖的初始股東。2019年1月16日，光量藍圖曾發生過一次股東變更，由莫森替換一位名叫曹山的股東擔任公司法人，後者也自此徹底退出光量藍圖。

莫森退出緣由不得而知，但其隨後又成為五家半導體技術或製造企業的實控人，被稱為掌持龐大半導體產業生意的「晶片大亨」。記者還探訪了莫森最受關注的製造項目——泉芯項目。但該項目工作人員拒絕透露詳情，僅表示項目正在有序推進。對於完工時間，該人士稱，「並沒有明確的建成時間。」