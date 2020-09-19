習近平：「十四五」要完善社會糾紛調處化解機制　維護社會穩定

國家主席習近平近日在湖南考察，他周四（17日）在長沙主持召開基層代表座談會，聽取了外界對「十四五」規劃編制的意見和建議。 習近平在會上指出，「十四五」時期，要加強基層黨組織和基層政權建設，並強調要完善社會矛盾糾紛多元預防調處化解綜合機制，把矛盾化解在基層，維護好社會穩定。

習近平主持召開基層代表座談會並發表講話。（新華社）

習近平稱，「十四五」時期是中國在全面建成小康社會基礎上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，但新冠肺炎疫情加劇了大變局的演變，國際環境日趨複雜，必須在一個更加不穩定不確定的世界中謀求中國發展。

他強調，中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有變，有超大規模內需市場，投資需求潛力巨大。要堅持穩中求進工作總基調，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

習近平又提到，要加強基層黨組織和基層政權建設。「十四五」時期，要加強和改進黨對農村基層工作的全面領導，也要加強和創新基層社會治理，加強城鄉社區建設，強化網格化管理和服務，完善社會矛盾糾紛多元預防調處化解綜合機制，切實把矛盾化解在基層，維護好社會穩定。

（新華社）