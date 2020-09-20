【海峽論壇】國台辦主任劉結一會見台灣來賓　感謝疫情下跨海與會

第12屆海峽論壇大會今天（20日）開幕，中共中央台辦、國台辦主任劉結一上午9時在福建廈門國際會議中心會見與會的兩岸各黨派和各界人士。出席會見的台方嘉賓有新黨黨主席吳成典，親民黨黨務顧問黎建南等。

在會見座位安排上，劉結一與新黨主席吳成典分別坐在主位，兩人身旁則各是福建省委書記于偉國及親民黨黨務顧問黎建南。負責交流業務的大陸國台辦副主任龍明彪。其他出席會見的台灣人還有大陸全國台企聯會長李政宏、來自台灣的中共十九大代表盧麗安等人。陸方嘉賓還包括福建省長王寧等。

劉結一（右二）會見第12屆海峽論壇台灣嘉賓。左一為親民黨黨務顧問黎建南，左二為新黨黨主席吳成典。右一為福建省委書記于偉國。（聯合報）

劉結一對台灣來賓在疫情嚴格防控措施下，依然跨海參加海峽論壇表達感謝。全國政協主席汪洋未參加會見，是海峽論壇自2009年舉辦至今，唯一一屆全國政協主席沒有在論壇會見台灣來賓。

大會工作組稱，由於疫情防控，今年陸方會見台灣來賓的時間減少。往年在主客坐定後，傳媒有3至5分鐘拍攝雙方歡迎詞，今年則只留5秒鐘給記者拍照，隨後要求記者離開會見大廳。

國民黨早前原計劃派立法院前院長王金平率團出席海峽論壇，但被央視旗下的「央視頻」形容為「赴陸求和」，引發爭議。最終國民黨決定不以政黨形式與會，但不會約束黨員以個人身份參加。

（綜合報道）