拒赴海峽論壇國共交流破局？江啟臣：只要有善意，交流機會就存在

台前立法院長王金平原定率團參加第12屆海峽論壇破局，然而因為央視節目拋出王金平赴陸「求和」說法，國民黨方面最終決定不出席論壇。外界解讀形容這一次的「國共交流」破局， 對此，國民黨主席江啟臣15日出席節目時候表示，與其勉強去，不如為下一次的交流保留機會，兩岸只要秉持相互交流的善意，這樣的機會還是會存在。

江啟臣稱，海峽論壇已經舉辦12屆，過往國民黨每一次都有派團，這次也是循例，所以在8月下旬就準備參加。國民黨主張兩岸需要交流對話，在美中台複雜的關係底下，希望表達台灣人民的意見，特別在台海安全、兩岸交流、台商陸生問題，都希望有機會表達。

外傳本次王金平可能會見大陸政協主席汪洋，汪有可能在論壇上提出統一相關的言論，屆時國民黨如何接招？江說，「國民黨當然有去想可能發生的情境，這種交流上勢必要做準備」。他說，馬英九時期講「九二共識」是求同存異，意見不同的事情先擱置，先談當下大家認為重要的事情，國民黨是要以這樣的立場、精神去參加論壇。

江啟臣指，兩岸互動有時候很微妙，很多事情要透過行動實踐，「一中各表」也是一樣，「一中各表」光說沒有行動，是沒有意義的，很多時候「一中各表」要落實在實踐當中，站在政黨的立場，國民黨要把為什麼有這樣的主張說清楚，背後所支持的價值基礎要說清楚。

談到近期中央電視台節目主持人李紅的「求和說」、以及王金平私下會見蔡英文的消息，江啟臣說，國民黨要求央視向當事人王金平道歉，但央視迄今未對這樣的言論出面回應，而他當初請王金平率團參加，並沒有想到王要去見誰，王也沒有主動跟他們說有見過蔡英文。

主持人問及，海峽論壇取消後，是否影響國民黨跟王金平的互動？江說，國民黨跟王金平還是有良好溝通，國民黨是衡量國內外局勢，最後的決議是大家的共識。

江啟臣認為，溝通、對話、交流渠道不是僅有海峽論壇，兩岸只要還有善意，彼此相互尊重，這樣的交流才能可長可久。他說，兩岸的交流對話，平常就可以有，不一定要靠大活動或論壇，而是要靠不斷對話累積互信，國民也會本着善意，繼續推動兩岸交流、對話。