中國首個自營深水油田群投產：位於南海　高峰年產量達350萬噸

中國海洋石油集團有限公司（中海油）周日（20日）宣布，歷時30個月建設，中國首個自營深水油田群「流花16-2油田群」順利投產，位於南海珠江口盆地，距香港東南約240公里，從深圳乘直升機飛行則需1個多小時。 據了解，該油田群高峰年產量可達420萬立方米／350萬噸，是目前中國在南海開發產量最大的新油田群，可滿足400多萬輛家用汽車1年的油耗。一周後，這裏的第一船原油將外輸至中國沿海煉油廠。

綜合內媒報道，流花16-2油田群包括流花16-2、流花20-2和流花21-2三個油田，平均水深410米，創下中國海上油田開發水深最深、水下井口數最多的紀錄。該油田群地處南海深水區，離岸遠，海況惡劣，技術難度和複雜性位居世界前列。

圖為流花16-2油田群附近的浮式生產儲卸油裝置。該裝置是目前中國應用水深最深、系統最複雜、結構最龐大的浮式生產儲卸油裝置。（內地《經濟日報》）

報道指，流花16-2油田群的建成投產「進一步完善了中國具有自主知識產權的深水油氣開發工程技術體系，為粵港澳大灣區發展注入新動力」。

據了解，流花16-2油田群所在的南海東部油田，是中國海上第二大油田，1996年誕生了對外合作開發的中國首個深水油田流花11-1油田。數據顯示，南海東部油田連續24年年產量超千萬立方米、連續5年年產量超1500萬方。

報道又提到，近年來，中海油貫徹落實國家堅持陸海統籌、加快建設海洋強國的要求，積極開發中國深海油氣資源。2018年11月，中國首個深水自營千億方大氣田陵水17-2氣田正式進入實質性開發建設階段，預計2021年將建成投產向香港、廣東及海南等地供氣。今年上半年，中海油國內生產原油和天然氣同比分別增長6%和16%。其中，國內原油按年增產量122萬噸，佔全國原油增量的80%左右。

（綜合報道）