內地新設北京湖南安徽3個自貿區　北京聚焦科技創新和數字金融

國務院今日（21日）發布第7批「自由貿易試驗區」總體方案，包括新建北京、湖南、安徽自貿試驗區，以及浙江自貿試驗區擴區，其中北京自貿區將聚焦科技創新和數字金融等領域。 據了解，內地於2013年設立上海自由貿易試驗區後，一連發表6批自貿試驗區的建設，加上今天發布的第7批，全境自貿區（港）數量將增至21個。

在本次發布的新一輪自貿區中，北京自貿區日前已在9月4日，國家主席習近平在2020年中國服貿會上致詞時透露，稱將支持北京設立以科技創新、服務業開放、數字經濟為主要特徵的自由貿易試驗區。

9月4日，習近平在2020年中國服貿會上透露，北京自貿區將以科技創新、服務業開放、數字經濟為主要特徵。（資料圖片）

這份方案提到，北京自貿試驗區實施範圍119.68平方公里，包括科技創新片區、國際商務服務片區及高端產業片區。北京自貿試驗區將擴大金融領域開放，開展本外幣一體化試點；支持人民銀行數字貨幣研究所設立金融科技中心，建設法定數字貨幣試驗區和數字金融體系。

賦予自貿試驗區更大改革自主權

方案指出，賦予自貿試驗區更大改革自主權，加大開放力度，強化自貿試驗區改革同北京市改革的聯動，各項改革試點任務具備條件，在中關村國家自主創新示範區全面實施，並逐步在北京市推廣試驗。

北京自貿區將支持人民銀行數字貨幣研究所設立金融科技中心，建設法定數字貨幣試驗區和數字金融體系。（資料圖片）

此外，湖南自貿試驗區實施範圍119.76平方公里，涵蓋長沙、岳陽、郴州3個片區，重點對接「一帶一路」建設，發展高端裝備製造、新一代資訊技術、生物醫藥、電子商務、農業科技等產業，推行中非經濟合作、中部發展。

安徽自貿試驗區方面，實施範圍119.86平方公里，涵蓋合肥、蕪湖、蚌埠3地片區，重點打造國際一流營商環境，探索建立運用互聯網、大數據、人工智慧、區塊鏈等技術手段優化行政管理的制度規則，在科研和技術服務、電訊、教育等領域加大對外開放力度。

至於浙江自貿試驗區，將成為繼上海後，又一個進行擴展區域方案的自貿區，總體擴區實施範圍119.5平方公里，涵蓋寧波、杭州、金義3地片區，重點發揮一帶一路建設、長江經濟帶髮展、長三角區域一體化發展等國家戰略。

（綜合報道）