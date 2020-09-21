中國成功發射海洋二號C衛星　具備全球艦船識別能力

據新華社報道，今日（21日）下午1點40分，中國在酒泉衛星發射中心用長征四號乙運載火箭，成功將海洋二號C衛星送入預定軌道，發射獲得圓滿成功。 據悉，這顆衛星搭載的艦船自動識別系統（AIS）具備全球艦船識別能力，而分散式控制系統（DCS）可以接收、儲存和轉發海域中的浮標測量數據，有效提高數據精度。

海洋二號C衛星是中國第3顆海洋動力環境衛星，也是空間基礎設施海洋動力探測系列的第2顆業務衛星。據了解，該衛星的雷達高度計、微波散射計可以對海面高度、有效波高、海面風場實現高精度、高分辨率的實時觀測。

明年將發射第4顆衛星

報道指，該衛星將與2年前發射的海洋二號02星組網，並計劃在明年迎來海洋二號04星。屆時，中國將擁有全球首個海洋動力環境觀測網，實現對全球海面一系列海洋動力環境要素的觀測，為中國海洋防災減災、氣象、交通及科學應用等提供信息支撐，助力打造全球海洋觀測網（ARGO），提高中國海洋衛星體系的國際地位。

海洋二號02星監測2020年第4號颱風「黑格比」的動態移動變化過程（國家衛星海洋應用中心）

全球海洋觀測網計劃是1998年推出的一個全球海洋觀測試驗項目，構想在全球大洋中每隔300公里布放一個衛星跟蹤浮標，總計為3000個，組成一個龐大的觀測網絡，旨在快速、準確、大範圍地收集全球海洋上層的海水溫度、鹽度剖面資料，以提高氣候預報的精度。該計劃獲得澳、加、法、德、日、韓等國響應支持，中國也於2001年正式加入。

報道還提到，中國作為海洋大國，2019年的海洋生產總值佔GDP比重已達9.0%。海洋二號系列衛星的成功發射組網，將進一步提升中國的海洋動力環境預警能力，產生諸多可持續、可預期的收益。

（新華社）