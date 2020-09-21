火星探測｜距地球約1900萬公里　天問一號完成第二次軌道中途修正

據內媒《澎湃新聞》報道，國家航天局表示，2020年9月20日晚11時，在中國首次火星探測任務飛行控制團隊控制下，天問一號探測器4部120N發動機同時點火工作20秒，順利完成第二次軌道中途修正，並在軌驗證了120N發動機的實際性能。

中國航天科技集團去年11月首次公開中國火星探測器「真容」。（資料圖片）

報道指，截至目前，天問一號已在軌飛行60日，距離地球約1900萬公里，飛行路程約1.6億公里，探測器各系統狀態良好，地面測控通訊各中心和台站跟蹤正常。

中途修正一般是指在探測器飛行過程中，對各種原因導致的軌道偏離進行修正，使探測器更貼近理論軌道飛行。此前，天問一號於今年8月2日早上7時完成第一次軌道中途修正，繼續飛向火星。據報道，天問一號發射入軌和第一次中途修正的精度很高，因此第二次修正量很小。

天問一號利用光學導航敏感器「回望」地球，拍攝到清晰的地月黑白合影，顯示地球與月球一大一小，均呈新月狀。（中國探月工程微信公眾號）

專家指，在地火轉移軌道飛行過程中，探測器會受到入軌偏差、控制精度偏差等因素影響。由於探測器長時間處於無動力飛行，微小的位置及速度誤差會逐漸累積和放大，如果不進行修正，將使探測器錯過火星，導致「差若毫釐，謬以千里」的嚴重後果。因此執行飛行任務時，需要制定地火轉移軌跡中途修正控制策略，包括每次修正的時機、每次修正速度增量大小及速度增量方向。

（澎湃新聞）