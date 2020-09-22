【中印衝突】解放軍配發新型巡邏服　環時：此刻曝光，意圖明顯

中印邊境局勢持續緊張。據《解放軍報》消息，日前，解放軍巡邏部隊配發了新型邊防巡邏被裝。 據稱，解放軍新型邊防巡邏被裝共15個品種，通過品種搭配、組合穿着，可滿足高原高寒、高温高濕以及寒熱大跨度交叉等不同地域環境被裝保障需求。 《環球時報》引述分析人士稱，「這些後勤裝備並不是在幾個月時間內研發出來的，選擇此刻曝光，是有明顯意圖的。」

據軍委機關報《解放軍報》20日報道指，此次列裝的邊防巡邏被裝主要包括防寒頭套、保暖作訓服、輕便防寒保暖作訓大衣、吸濕快乾內衣褲、保暖絨衣褲、羽絨保暖棉衣褲、保暖棉背心、防寒外手套、防寒毛巾襪、圓邊作訓帽、防眩光眼鏡、防螞蟥迷彩皮膚衣、作訓內衣、綁腿和多功能保温水壺。

報道披露，針對邊防部隊面臨的特殊地域環境，解放軍新型邊防巡邏被裝應用了大量新技術。保暖作訓服使用國內最新研製的高強聚酰胺纖維，採用雙包雙嵌紡紗技術，實現輕質與高強度的統一；作訓內衣採用多孔共聚酯仿麻材料，具有吸濕導濕和速乾等功能；輕便防寒保暖作訓大衣通過雙層配套式結構設計和羽絨、絮片複合材料的應用，在提高保暖效果的同時減輕了總重量。

有分析指，軍報刊登相關消息是特指部署在中印邊境的解放軍準備打持久戰。《環球時報》引述分析人士表示，「這些後勤裝備並不是在幾個月時間內研發出來的，選擇此刻曝光，是有明顯意圖的。」

中印雙方在9月21日舉行了第六輪軍長級會談，此次會談在兩國邊境實控線中方一側舉行。

印度PRINT新聞網特別提及，此輪會談是在當地冬季即將到來前進行的，印中雙方此前均沒有在零下30攝氏度環境下部署軍隊、進行對峙的先例。該報道認為，印軍比中方軍隊更習慣在嚴寒氣候條件下進行戰鬥。