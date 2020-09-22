中國海事局：解放軍將在海南島西部海域實彈演習

9月21日，中國海事局官網發佈消息稱，9月24日至25日，解放軍將在海南島西部海域進行實彈射擊。

公吿稱：瓊航警0083，北部灣，自9月24日至25日每天6時至19時將在19-43.00N/108-54.00E、19-51.50N/109-01.50E、20-10.00N/108-47.33E及19-53.00N/108-32.50E諸點連線水域範圍內進行實彈射擊訓練。禁止駛入。

早前，9月4日，大連海事局發佈航行警吿，稱9月4日16時至9月11日16時，渤海海峽黃海北部執行軍事任務，禁止船隻駛入；而更早前，解放軍8月11日至13日曾在舟山群島進行實彈搶灘登陸；在8月14至15日，台州市白沙島海域進行實彈演習。

另一方面，近來美國軍機密集現身南海偵察。據「南海戰略態勢感知」計劃平台9月16日發佈消息稱，當天上午8時30分左右，一架美國空軍的E-8C空地監視飛機和一架美國海軍的EP-3E電子偵察機，途經巴士海峽進入南海。

「南海戰略態勢感知」計劃平台還表示，這是這架編號為96-0042的美國空軍E-8C空地監視飛機自9月11日以來第4次進入南海執行任務。該機曾在9月11日、9月13日和9月14日分別飛入南海實施高強度偵察。

9月9日，中國國務委員兼外長王毅在出席第十屆東亞峰會外長會時表示，僅上半年，美國就派出近3,000架次軍機、60餘艘次軍艦，美國正在成為南海軍事化的最大推手。