美E-8C飛機4日內3次偵察南海　中國智庫指其頻率「歷史少見」

據中國智庫「南海戰略態勢感知」計劃平台在9月14日發布的消息，9月11日、9月13日和9月14日，美軍4天內3次派遣E-8C偵察機，高強度偵察南海。

據悉，自今年7月以來，美國空軍E-8C成為南海抵近偵察的「常客」，活動強度前所未有：7月7架次，8月2架次，9月目前已有3架次。

「南海戰略態勢感知」平台監測顯示，美軍目前在嘉手納空軍基地僅部署了一架編號為AE1492的E-8C，這意味着這架飛機長期處於「疲勞部署」狀態。

此外，E-8C所監控的對象並不是空中和水面目標，而主要是地面目標電子和雷達系統，用於對地面靜止或活動目標進行定位、探測與跟蹤，其縱深距離可達到250公里左右。

「南海戰略態勢感知」平台指，E-8C如此頻繁地抵近中國廣東、海南島近海，在歷史上也較為少見。「由此看來，美軍在南海的戰場建設已經到了如火如荼的階段。」

針對美國活動，中國國務委員兼外長王毅9月9日在出席第十屆東亞峰會外長會時表示，美國不斷在南海炫耀武力，強化軍事部署，甚至在與其毫不相干的爭議海域橫衝直撞，肆意推高地區衝突風險，正在成為南海軍事化的最大推手。王毅強調，中方主張對有關領土爭議保留立場及保持對話協商，並敦促「包括美國在內的域外國家」充分尊重地區國家的意願和期盼，不要一味製造緊張，從中謀取私利。