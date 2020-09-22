泰國海軍：將購買3輛中國製兩棲戰車

泰國政府9月10日發佈通吿，泰國皇家海軍( Royal Thai Navy, RTN）將斥資3.981億泰銖（約合1億港元）購買3輛中國北方工業公司NORINCO生產的外貿型兩棲戰車。

泰國政府的公共採購服務部門於2020年9月10日發布一則通吿，表示泰國皇家海軍將購買3輛中國北方工業公司NORINCO生產的外貿型兩棲戰車。

雖然通吿中並未提及購買戰車的型號，但外界普遍認為，泰國皇家海軍購買的，就是VN-16兩棲突擊車。這也是近年來繼VT-4主戰坦克之後，泰國購買的又一款中國裝甲車輛。

據西安兵工科技雜誌社旗下公號「兵工科技」報道，泰國海軍對於中國的外貿型VN-16兩棲突擊車其實並不陌生。早在2019年末在泰國首都曼谷舉行的防衛與國防展覽會上，中國北方工業公司NORINCO就展示了VN-16兩棲突擊車的樣車。這種目前世界上水面航行速度最快、火力強勁、信息化水平高，綜合兩棲作戰能力極強的兩棲裝甲戰車，贏得了泰國皇家海軍方面的青睞。

報道稱，泰國皇家海軍一直以來非常重視其兩棲作戰能力。目前，泰國皇家海軍的主戰裝備依舊是美製AAV-7A1兩棲裝甲輸送車（共36輛），這一裝備明顯老邁，性能落後。所以購買VN-16更換AAV-7A1，順理成章。

去年9月，泰國海軍和中船集團就購買071E綜合登陸艦簽訂合同。（資料圖片）

值得注意的是，泰國海軍此前已經採購了中國研製生產的071E綜合登陸艦作為皇家海軍兩棲作戰的主戰裝備，而VN-16的中國國產自用型號05式兩棲裝甲戰車，恰好與071綜合登陸艦相匹配。因此泰國皇家海軍採購VN-16配裝071E綜合登陸艦，從技術上講適配度高。

VN-16是基於解放軍裝備的中國國產05A兩棲戰車研製的外貿型號，而05A有采用30毫米機關炮的步兵戰車版本也有使用105毫米坦克炮的突擊車版本。據悉，泰國皇家海軍選擇的，恰恰是兩棲突擊車版本。

報道稱，泰國皇家海軍陸戰隊目前仍服役有早年購買的5輛中國69式坦克，一直以來都是海軍陸戰隊最重要的突擊兵器，這次VN-16的到來，或許也是69式坦克退役之時。

根據泰國皇家海軍的計劃，這次公布採購的3輛VN-16，僅是整個採購計劃的頭一批，在2021年至2022年，泰國皇家海軍還將繼續採購3批VN-16戰車，最終的總採購數尚未公布，但預計將超過兩位數。

令人關注的是，泰國方面採購的這批VN-16兩棲突擊車價格不菲，約470萬美元一輛，雖然低於VT-4主戰坦克，但卻比外貿市場上暢銷的T-90S主戰坦克要貴。