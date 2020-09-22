中國教育部：聚焦核心技術　以「超常規方式」加快培養緊缺人才

中國教育部9月22日稱，將聚焦關鍵領域核心技術，以超常規方式加快培養一批緊缺人才，為國家解決「卡脖子」問題和推進科技創新作出貢獻。

在22日教育部舉行的2020教育金秋系列新聞發佈會上，洪大用介紹，新中國成立70多年來，中國累計培養了1000多萬博士、碩士，今年在學研究生將達到300萬人，當前中國特色社會主義進入新時代，正處於世界百年未有之大變局，研究生教育的戰略性、重要性更加凸顯，準確識變、科學應變、主動求變更為迫切。

洪大用介紹說，教育部研擬了「關鍵領域核心技術高層次人才培養行動」，將聚焦關鍵領域核心技術，組織「雙一流」建設高校和一流企業（院所），統籌一流學科、一流師資、一流平臺等資源，以超常規方式加快培養一批緊缺人才，為國家解決「卡脖子」問題和推進科技創新做出貢獻。

當日，教育部、國家發改委、財政部聯合發佈《關於加快新時代研究生教育改革發展的意見》（以下簡稱《意見》）。洪大用介紹，《意見》印發的同時，其他系列文件正在抓緊推進印發，內容涉及學科專業體系改革、專業學位研究生教育、導師隊伍建設和全面品質管制等方面。為確保文件及時落實、取得實效，教育部綜合提煉《意見》等系列檔的重點工作，研擬「十大專項行動」，重點推進，以更好地發揮指導督導引導作用。