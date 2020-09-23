習近平：推進教育文化衛生體育事業發展　解決「卡脖子」問題

國家主席習近平周二（22日）主持召開教育文化衛生體育領域專家代表座談會，就「十四五」時期經濟社會發展聽取意見和建議。他發表講話指，黨和國家高度重視教育、文化、衞生、體育事業發展，十八大以來中共中央就此作出一系列戰略部署，各級黨委和政府要抓好落實工作。

習近平表示，第一，培養擔當民族復興大任的時代新人。要全面深化教育領域綜合改革，要總結應對新冠肺炎疫情以來大規模在線教育的經驗，利用信息技術更新教育理念、變革教育模式。要擴大教育對外開放，優化教育開放全球布局，加強國際科技交流合作，提升層次和水平。同時，要守住安全底線，確保正確政治方向。

9月22日，習近平在京主持召開教育文化衞生體育領域專家代表座談會，就「十四五」時期經濟社會發展聽取意見和建議。（新華社）

他強調，中國高校要勇挑重擔，釋放高校基礎研究、科技創新潛力，聚焦國家戰略需要，瞄準關鍵核心技術特別是「卡脖子」問題，加快技術攻關。

第二，把文化建設擺在更加突出位置。發展文化事業是滿足人民精神文化需求、保障人民文化權益的基本途徑。要堅持百花齊放、百家爭鳴的方針，全面繁榮新聞出版、廣播影視、文學藝術、哲學社會科學事業，着力提升公共文化服務水平，讓人民享有更加充實、更為豐富、更高質量的精神文化生活。要推進城鄉公共文化服務體系一體建設，縮小城鄉公共文化服務差距。

內地已啟動新冠疫苗緊急使用，所有接種者均沒有感染新冠病毒。（新華社）

第三，大力發展衛生健康事業。要把人民健康放在優先發展戰略地位，努力全方位全周期保障人民健康，加快建立完善制度體系，保障公共衛生安全，加快形成有利於健康的生活方式、生產方式、經濟社會發展模式和治理模式，實現健康和經濟社會良性協調發展。要集中力量開展關鍵核心技術攻關，解決一批藥品、醫療器械、疫苗等領域「卡脖子」問題。

第四，加快體育強國建設。要加快推進體育改革創新步伐，更新體育理念，借鑑國外有益經驗，為中國體育事業發展注入新的活力和動力。要創新競技體育人才培養、選拔、激勵保障機制和國家隊管理體制。要堅決推進反興奮劑鬥爭，強化拿道德的金牌、風格的金牌、乾淨的金牌意識，堅決做到興奮劑問題「零出現」、「零容忍」。

（新華社）