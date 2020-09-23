因疫情推延數月　中韓將交接韓戰中國軍人第7批遺骸

據央視報道，中韓雙方日前已協商達成共識，韓方將於9月27日向中方再次移交一批在韓中國人民志願軍烈士遺骸及相關遺物。在此以前，雙方將於9月26日在韓國共同舉行裝殮儀式。

報道稱，中韓雙方遵循人道主義原則，本着友好協商、務實合作的精神，從2014年至2019年已連續6年成功交接599位在韓中國人民志願軍烈士遺骸，今年是按照中韓雙方達成的共識實施的第7次交接。

2019年，中韓交接第6批在韓戰中陣亡的中國人民志願軍士兵遺骸。圖為韓方人員將中國士兵的遺骸放進棺木。（資料圖片）

報道指，疫情爆發以來，中韓兩國有關部門一直保持溝通，開展抗疫及相關合作，克服疫情影響等實際困難推動此次交接工作順利實施。今後在韓發掘出的中國人民志願軍烈士遺骸，韓國將繼續移交給中國，中韓有關部門將進一步加強烈士遺骸相關合作。

根據《中國人民志願軍抗美援朝戰史》，1953年9月志願軍司令部統計，志願軍陣亡人數11.6萬人。韓國法律規定應優先處理韓國軍陣亡者的遺骸，但在當年發生激戰的地方，一般也會發掘到中朝陣亡軍人遺骸，韓國國防部遺骸發掘鑑識團都無差別從人道主義角度出發，採用同樣的方式收拾所有遺骸。

2019年4月3日，韓國向中國移交10具志願軍遺骸。（韓國國防部Facebook）

早期，中朝軍人遺骸都被安葬在韓國京畿道坡州市的「敵軍墓地」，由於身份未確認，墓碑上只能刻上「中國軍」或「北韓軍」及「無名人」字樣。1954年9月，雙方在一次軍事人員遺體交接中，聯合國軍送還約1萬具志願軍遺體。

1981年至1997年間，韓國曾根據《停戰協定》，通過板門店共同警備區域，經朝鮮向中國送還了43具志願軍遺骸。然而，2000年9月，朝鮮拒絕再接收志願軍遺骸，要韓方聯繫中國大使館或酌情處理。

自2014年3月28日起，韓國每年在清明節前，定期向中國送還志願軍遺骸，但今年受到新冠疫情影響而推延。

（綜合報道）