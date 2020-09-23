華為澳洲分公司大幅裁員　華為高管：澳洲市場太小　不用特別聚焦

華為澳洲公司事務主管米切爾（Jeremy Mitchell）日前向澳媒透露，將持續削減在澳洲的員工人數以及投資。其員工人數已經從1,200名減少至不到200名，到明年還會更少。 對此，華為公司常務董事、產品投資評審委員會主任汪濤周三（23日）表示，澳洲是一個很小的市場，從來都不是華為特別聚焦的市場。

在美國的政治壓力下，多國相繼考慮封禁華為參與5G基建建設。圖為7月15日在北京華為門市工作的職員。（AP）

澳洲政府2018年以國安為由，禁止華為參與澳洲5G網絡建設。華為批評此舉存在政治動機。

《澳洲金融評論報》9月22日報道，米切爾在一封電郵聲明中表示：「簡而言之，在經濟方面，針對華為的5G禁令讓我們損失1,000個高科技且高薪的工作崗位。我們已從1,200名員工減少至不到200名，到明年（2021年）將會更少。」米切爾還稱，華為自5G禁令以來已終止在澳一項價值1億澳元的研發投資。

針對華為在澳洲裁員一事，汪濤9月23日在華為全聯接大會上回答記者提問時表示，澳洲是一個很小的市場，從來都不是華為特別聚焦的市場。「華為公司歷來是把優質資源向優質客戶傾斜，用我們有限的資源服務好需要我們的客戶，來助力客戶的成功，至於某個具體市場，我們會根據市場情況進行合適調整。」

中國對澳洲的投資這三年來連續下降，折射出澳中兩國的經濟和外交關係不斷惡化。（資料圖片）

據華為本月發布的最新數據顯示，今年1月至7月，華為在澳洲的手機銷量按年下降了75%。米切爾表示，在網絡戰爭中每個國家都是輸家，但沒有哪個國家損失得像澳洲這麼大。澳洲夾在軍事夥伴和貿易夥伴中間。他指出，華為「受到的明顯損害」將對澳洲經濟造成衝擊。

但澳洲駐美大使西諾迪諾斯（Arthur Sinodinos）9月22日在一場研討會中宣稱，澳洲已準備好承擔「抵抗中國」的經濟代價。他表示，澳洲願意與中國就雙邊關係中的問題進行對話，「但必須以維護我們國家利益為條件進行」。

（綜合報道）