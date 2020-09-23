澳洲衛星站不再與中方續約　中國專家：對華影響比較有限

據路透社早前報道，瑞典國營航天機構「瑞典太空研究中心」（SSC）澳洲分部，其位於澳洲西澳洲的Yatharagga衛星站，在現有合約到期後將不會與中國續約，中國未來會失去該衛星站的使用權。 對於此事是否會削弱中國太空探索和導航能力，中國航天技術專家黃志澄回應指，該事件對中國航天發展的影響比較有限。

黃志澄22日接《環球時報》受採訪時表示，「中國航天從發展之初就始終奉行獨立自主的發展理念，所以即便失去某個海外衛星站也影響有限。」

黃志澄認為，該衛星站與「遠望」系列測控船隊進行接力，可以通過地面、海上、中繼衛星聯合起來將可能的影響降到最小。測控是航天大系統中的一個關鍵系統，但不是全部，只要中國航天堅持自己的發展路線，將運載火箭、衛星等核心領域不斷發展壯大，中國航天一定可以走得更遠。

中國航天技術專家黃志澄。（南方都市報）

黃志澄同時指出，該衛星站屬於瑞典空間研究中心，建在澳洲，其中涉及多方博弈，可以「讓子彈再飛一會兒」（即再等一等），不要急於指責是「因為地緣政治針對中方」，不排除單純是合同到期沒續約的可能，也不排除還有談判與爭取的可能。

據路透社9月21日報道，瑞典空間研究中心表示，在目前的合同到期後，他們將不再允許旗下的澳洲衛星站簽署為中國客戶服務的新合同。不過他們並未透露當前的合同何時到期。

瑞典空間研究中心稱：「考慮到中國市場的複雜性，以及總體地緣政治形勢帶來的影響，我們決定在未來幾年內主要關注其他市場。」

這座與中國簽訂合作協議的衛星站名為「Yatharagga」，位於澳洲西部，距西部城市珀斯約350公里，由瑞典空間研究中心澳洲分部所有。根據合同內容，這座衛星站負責為中國的太空探索任務提供遙測、跟蹤和指揮的服務。

不過瑞典空間研究中心稱，中國上一次使用這座衛星站的服務已經是2013年，當時這座衛星站為神舟十號載人航天任務提供過技術支持。