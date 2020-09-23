內地全面恢復澳門自由行 　持核酸檢測陰性證明及健康碼免隔離

內地與澳門的新冠肺炎疫情形勢總體向好，十一國慶「黃金周」即將到來，全國公安機關出入境管理部門於今日（23日）起恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注。遊客持有7天內核酸檢測陰性證明和綠色「澳門健康碼」即可免隔離入境澳門。 據介紹，為吸引遊客來澳門旅遊消費，澳門政府將為內地遊客發放共計2.9億澳門元的消費券。

9月23日，上海市民在辦理赴澳門旅遊簽注。（中新社）

在上海市公安局長寧分局出入境接待大廳，不少市民今日已按預約前來辦理赴澳門旅遊簽注。據悉，全國公安機關出入境管理部門今日恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注，但暫不受理居住在疫情中、高風險地區人員以及申請前14天內有疫情中、高風險地區旅居史的人員赴澳門出入境證件及簽注申請。

目前內地共有49個城市的居民可以「自由行」方式赴澳門旅遊。入境澳門的旅客除需持有有效入境證件外，還需持有7天內核酸檢測陰性證明和綠色「澳門健康碼」。

此前在8月12日，廣東省珠海市公安機關出入境管理部門已恢復辦理珠海市居民赴澳門旅遊簽注；8月26日起，廣東省公安機關出入境管理部門恢復辦理廣東省居民赴澳門旅遊簽注。

內地旅遊平台「攜程網」數據顯示，自9月22日起，該平台上澳門的各類旅遊產品搜索量開始暴增，最高漲幅達500%。攜程方面預計，國慶期間澳門或將迎來旅遊小高峰。來自廣州、珠海、澳門、上海、深圳、佛山、中山、北京、東莞的遊客是澳門酒店預訂主力軍。

受新冠肺炎疫情影響，今年以來澳門的入境旅客量大幅下降，澳門旅遊等行業幾乎進入「冰點」。澳門旅遊業議會會長胡景光表示，期望9月23日內地開放澳門自由行以後，赴澳旅客數量能夠大大提升。

而為了吸引遊客來澳門旅遊消費，澳門政府推出「擴客源、興經濟、保就業」計劃，將為內地遊客發放共計2.9億澳門元的消費券，並聯合澳門航空等多個商家推出酒店、機票五折優惠活動。此外，澳門還將會舉辦國際美食文化節、國際音樂節等活動。

（綜合報道）