新冠肺炎｜珠海赴澳門復簽後首個周六　關閘、大三巴人流疏落

受新冠肺炎疫情影響，內地赴港澳自由行自1月起暫停辦理簽注。有見澳門疫情受控，珠海居民赴澳門旅遊簽注本月12日起恢復。今日（15日）為復簽後首個周六，據《澳廣視》報道，關口及旅客熱點大三巴未見人潮，澳門治安警察局指，截止今日早上11時，經關閘口岸出入境總數約5.9萬人次，旅客出入境總數為1,800人次。

受新冠肺炎疫情影響，內地赴港澳自由行自1月起暫停辦理簽注。有見澳門疫情受控，珠海居民赴澳門旅遊簽注本月12日起恢復。

今日為珠海赴澳自由行復簽後首個周六，據《澳廣視》報道，關閘未見旅客人潮，有經常進出珠海及澳門的市民表示，近日過關人流及時間未有太大變化，即使已恢復自由行簽注數天，但估計出入境澳門的人士仍以上班族居多。

澳門旅客熱點大三巴人流疏落，只有少量珠海旅客遊覽拍照，而周邊仍然營業的商舖不多，其中一名店舖東主表示，現時到店內購物的客人以本地居民為主，遊客極少，因此對10月的國慶假期持觀望態度，未敢大量入貨。

澳門新冠肺炎疫情受控，總數只有46宗確診個案，至今逾130多天未有本地感染個案，因此國家移民管理局恢復珠海居民赴澳旅遊簽注，如無特殊情况，8月26日起廣東省亦會恢復辦理赴澳簽注，而全中國則於9月23日起將恢復辦理簽注。