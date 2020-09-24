余茂春：中國沒有真正盟友　特朗普願為香港犧牲貿易利益

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的首席中國政策顧問、美籍華裔學者余茂春主張美國強硬對抗中國，被指是「漢奸」。他日前罕見公開亮相，反駁中國在聯合國大會上重申的多邊主義立場，並稱中國沒有可信任的真正盟友。 余茂春又提到美國政府高度重視香港問題，並稱「香港是唯一一個可以令美國總統特朗普願意犧牲貿易利益的因素」。

余茂春稱，美國政府高度重視香港問題，強調「香港是唯一一個可以令特朗普願意犧牲貿易利益的因素」。（影片截圖）

余茂春9月22日以視像方式參加加拿大智庫「麥克唐納－勞里埃研究所」（Macdonald-Laurier Institute）舉辦的網上論壇。他指出，香港現在的處境代表「一國兩制」的失敗，同時也讓世界看清中共無法信任。

余茂春稱，美國政府高度重視香港問題，「香港是唯一一個可以令特朗普願意犧牲貿易利益的因素」。他說，美國已經通過「香港自治法案」，取消香港特別待遇。此外，還有12個和香港洽談的協議都將陸續被終止。

余又表示，一個「民主國家聯盟」正在形成以對抗中國的威脅，「我們有日本、澳大利亞、英國、加拿大、歐盟、北約和東盟，我們有同樣的價值觀。中國沒有可信任的真正盟友。朝鮮在很大程度上，對中國共產黨沒什麼用處；而俄羅斯和中國則在玩欲擒故縱的遊戲。」

中國國家主席習近平在聯合國成立75周年紀念峰會與第75屆聯合國大會一般性辯論上均發表講話，重申中國對多邊主義的承諾。（新華社）

對於中國領導人在聯合國大會上提倡多邊主義，余茂春認為，多邊主義只有在大家擁有共同目標時才發揮作用。他舉例稱，朝鮮的六方會談判就是一個失敗的例子。

余還說，美國施壓中國看似是單向行為，沒有和盟友一起行動，但實際上，「美國先狠擊中國的痛處，接著結合國際多邊力量一起合作，全面圍剿中共，盟友們一開始的配合度低，但如今都已站在同一陣線」。

據介紹，這場網上論壇邀請的嘉賓還包括前港督彭定康丶前香港眾志主席羅冠聰丶加拿大國會議員加內特·吉努斯丶歐洲議會議員芙緹嘉（Anna Fotyga）、德國馬歇爾基金會研究員馬曉月（Mareike Ohlber）、香港觀察創辦人羅哲斯 （Benedict Rogers）等人。

華裔學者余茂春。（網絡圖片）

58歲的余茂春在安徽出生，在重慶長大，1985年到美國留學。他曾是重慶永川中學的文科高考狀元，但該校7月底將他的狀元大名從石碑鑿除。余茂春此前被指是「漢奸」，還遭到安徽故鄉餘氏家族逐出族譜。

余茂春當時在Twitter回應稱，「把我的名字從一個我從未聽說，也從未關心過的族譜上刪除，這似乎很奇怪。這場鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解。」

（自由亞洲電台/中央社/聯合早報）