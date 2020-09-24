國防部：中國雙航母已分別完成訓練和海上試驗活動

中美關係緊張，且台海局勢敏感之際，中國航母遼寧艦和山東艦近期被指同時在海上執行訓練任務。對此，中國軍方進行了回應。

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9月24日下午，中國國防部舉行例行記者會，國防部新聞發言人譚克非就遼寧艦和山東艦近期同時在海上執行訓練任務，重點錘鍊執行雙航母作戰任務的能力，進行了證實。

譚克非表示，中國海軍遼寧艦和山東艦已分別完成例行訓練和海上試驗。上述活動的目的是檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，提升履行使命任務的能力。

國防部新聞發言人譚克非。（國防部網站）

據悉，遼寧艦和山東艦分別在黃海和渤海執行訓練任務。

此前8月31日，遼寧海事局發佈航行警吿，指9月1日8時至9月22日8時在渤海四點連線海域執行軍事任務，禁止船隻駛入。

有中國軍事專家表示，此次航行訓練會對通信、雷達、武器等進行全系統檢驗後，或許會再次返廠進行一次改進，在第三次出海訓練時候就可能直接返回三亞母港。

據介紹，山東艦一旦返回三亞母港，勢必要在南海海域開展大量訓練，進一步提高戰鬥力。

而在不久前的8月28日，遼寧艦最新海上訓練畫面曝光。畫面顯示，多架殲-15艦載機進行了起降訓練。

對此，中國軍事專家指，航母的主要戰鬥力體現在艦載機上，無論是山東艦還是遼寧艦，都在大頻率地進行艦機融合的訓練。這說明中國兩艘航空母艦已經形成戰鬥力，已經形成了「雙航母」可以同時參加軍事任務的能力。

當前，台海局勢在中美角力下持續緊張。中國軍事專家李傑對此表示，兩艘航母可以「從不同方位擠壓台灣軍力」。