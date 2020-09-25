海南免稅｜219名違規旅客被處罰　3年內不得購買海南離島免稅商品

據海關總署網站今日消息，截至目前，海關通過監管系統對海南離島免稅購物的219名違規旅客進行了「三年內不得購買離島免稅商品」的處罰，同時對364名企圖將免稅商品帶出隔離區的旅客實施攔截勸阻，宣講海關監管規定，並監督其攜帶免稅商品離島。

據《央廣網》消息，今年7月1日起，海南離島免稅政策進一步放寬：其中包括免稅購物額度從每年每人3萬元提高至10萬元、離島免稅商品品種由38種增至45種等等。

據海口海關統計資料顯示，新政實施以來（2020年7月至8月），海關共監管離島免稅購物金額55.8億元、件數612.2萬件、旅客83.2萬人次，同比分別增長221.9%、147.3%、54.8%。

民眾在海口日月廣場免稅店內選購化妝品。（中新社）

海關部門表示，免稅經濟掀起一股熱潮，利用免稅政策優惠謀求套利的現象有所抬頭，與離島免稅新政制定的初衷相背離。海關以「零容忍」的態度重拳出擊，堅決淨化海南離島免稅市場經營環境，通過強化資訊化管理手段、更新高科技監管設備，嚴格執行「三年內不得購買離島免稅商品」處罰。

統計顯示，在上述219名違規旅客中，28人為不按規定攜運免稅商品離島，191人為銷售免稅商品牟利。在加大查處力度的同時，海關會同地方政府共同規範市場銷售，有效防範「套代購」。

根據財政部、海關總署、稅務總局聯合發佈的《關於海南離島旅客免稅購物的公告》，其中明確：「對違反本公告規定倒賣、代購、走私免稅商品的個人，依法依規納入信用記錄，三年內不得購買離島免稅商品；對於構成走私行為或者違反海關監管規定行為的，由海關依照有關規定予以處理，構成犯罪的，依法追究刑事責任。」