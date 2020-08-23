海南免稅店人頭攢動　取貨隊伍繞5圈　導遊：比香港和歐洲都便宜

內地「跨省遊」恢復1個多月以來，各地旅遊景區復甦成績喜人，其中，7月1日起正式實施離島免稅新政的海南省，在旅遊復甦目的地排行中穩居前10名，免稅店也成為遊客到訪海南的重要去處。內媒報道指，海南離島免稅店的人潮絡繹不絕，機場取貨隊伍更是繞了5圈。

根據新政，到訪海南離島的旅客每年每人免稅購物額度為10萬元（人民幣，下同），不限次數；擴大免稅商品種類，增加電子消費產品等7類消費者青睞商品。截至8月18日，海南4間離島免稅店銷售額突破50億元，按年增長2.5倍，日均銷售額超過1億元；購物人數達74萬人，按年增長70%；購物件數458萬件，按年增長1.5倍。

內媒《澎湃新聞》記者走訪海南三亞海棠灣的三亞國際免稅城，發現上午10時30分左右，兩幢樓內都已陸續湧入人潮，B區的鐘錶、珠寶、精品區，Tiffany、寶格麗（Bvlgari）、普拉達（Prada）等熱門品牌門前已開始排隊；而在A區的國際精品、美容及個人護理區，更是人聲鼎沸。

下午1時左右，免稅城內的人變得更多了，一些此前沒有排隊的店舖也開始排起長隊，而此前已在排隊的店舖排隊人數也增加了不少。現場最為火爆的是Gucci門市，據門口的保安表示，從排隊到進入店內大約需要1個半小時。

據悉，海南離島免稅店的商品價格約為內地專櫃含稅市場價格的65%至85%，此外，海南免稅店的部分品牌商品品類相較內地其他免稅店更為齊全。有當地導遊自豪地表示：「我們海南政策是特別好的。這個免稅店的東西價格也很有競爭力。像卡地亞（Cartier）和寶格麗的價格比香港和歐洲都便宜！」

目前正值海南離島免稅購物節，海南免稅店還有不少折扣活動。在三亞免稅城的A區香水化妝品區域，正價商品可享3件9折、5件85折的優惠。此外，各品牌針對個別商品還有各種促銷活動。

不少旅客與陌生人「拼單」以享優惠。（澎湃新聞）

旅客為享優惠與陌生人「拼單」

報道指，為了享受優惠活動，不少旅客甚至與陌生人「拼單」。三亞國際免稅城一件化妝產品買3件有9折優惠，其中一名女子卻只想買2件，於是問身後排隊的一名陌生女子要不要也買1件，兩人一起「拼單」。

不過，由於購買的免稅商品需要到機場提貨，兩人卻身在不同省份，雙方航班也不是同一日，就在打算放棄折扣的同時，營業員提供了解決方案：其中一人提貨後再將另一人購買的商品寄給對方。兩名女子就這樣決定「拼單」以享受折扣。

和免稅店同樣「火爆」的還有機場的提貨點。今年7月，為了配合離島的免稅購物新政，三亞鳳凰機場在航站樓內新增了一處免稅提貨點，機場提貨的窗口也由原來的18個增至30個。不過，《澎湃新聞》實際探訪發現，兩個提貨點依然排起長隊，1號免稅提貨點取貨隊伍繞了5圈，從排隊到取得免稅品約需40分鐘。

海南今年內再開3間免稅店

8月19日，海南省商務廳廳長陳希在新聞發布會上表示，離島免稅購物新政實施後，購物人次佔離島旅客總數比重明顯提高。今年7月，從海南省空港和海港口岸離島旅客人次約為160萬人次，其中在免稅店購買免稅品的有46.7萬人次，佔離島旅客總人次的29%，與去年同期的12%相比，增長了1倍多。陳希透露，海南將爭取在今年內於三亞新設3間免稅店，包括鳳凰機場店和2間市內店。

（澎湃新聞）