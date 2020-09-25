重慶一政府食堂被曝採購貪腐：1斤豬肉進價185元　每天買菜1776斤

據中央紀委國家監委網站發布的消息，紀檢機關在重慶市九龍坡區機關事務管理局（負責集中統一管理政府、人大等機關事務）巡查期間發現，該部門食堂存在憑證資料缺失、虛假報賬等行為：原本採購價格為每斤18.5元（人民幣，下同）的肉被改為185元，每天送到食堂的176斤的兒菜（學名抱子芥）報帳時變成了1776斤。

2019年4月，重慶九龍坡區委第二巡察組進駐區機關事務管理局開展巡察。巡察組工作人員在抽查該局管理的機關食堂採購財務憑證時發現，食堂採購食材單價和數量太不符合常理：豬肉一斤185元、折耳根（蕺菜）一斤445元、兒菜一天就要採購1776斤……不僅如此，所有票據只有一張報帳單。

隨著調查深入，越來越多的問題暴露出來：食堂送貨單、收貨單等憑證資料缺失遺漏，採購報帳多數不附核對明細等印證資料，每日不及時走賬反而累積一月突擊報帳……

巡察組發現，該區機關事務管理局原副局長周某、工勤人員胥某、聘用人員賀某利用管理食堂日常運營的職務之便，盯上了貨物採購的「肥肉」，夥同食堂供應商袁某採取虛假填報貨物價格、數量等方式大肆套取並私分公款。

區紀委監委調查組工作人員介紹，周某等人就是通過這般操作，侵佔了186萬餘元公款。不僅如此，周某等人還訂立攻守同盟干擾巡察工作。

最終，周某、胥某被開除黨籍和公職，賀某被辭退，相關問題已移送司法機關審理。