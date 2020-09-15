北京涉黑「土皇帝」村官判囚終身　警方在其家收繳金條31公斤

據北京電視台《法治進行時》節目報導，北京長辛店鎮辛莊村黨支部書記兼村委會主任石鳳剛長年以來通過賄選等手段把持村務，以偽造合同等手段騙取補貼，並涉嫌多宗刑事案，於2018年被北京警方逮捕。北京警方逮捕他時，在其家中收繳現金720余萬元（人民幣，下同），金條31公斤。 石鳳剛此後被控涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪案，涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪等17项罪名。 2020年9月14日 ，北京市第二中級人民法院對此案作出了一審判決，石鳳剛被判處無期徒刑，同樣涉黑的其子石陽被判處有期徒刑25年。

據悉，2013年，石鳳剛通過賄選、拉攏等手段，成功當上了辛莊村黨支部書記，也就是在這一年，與辛莊村一路之隔的園博園工程全面開工建設，辛莊村即將展開大面積改造工程，村裡的土地面臨大規模拆遷，全村的拆遷總費用接近20億。石鳳剛率先知道了這條消息，此後，他團夥通過偽造土地租賃合同、毀林建房、搶種、搶建搶拆、提前入戶測評、提高補償價格、隱瞞違建性質或公司無實際經營的情況等手段，意圖騙取房屋、樹木或停產停業等非住宅騰退補償款，共計5.8億餘元。

《法治進行時》指，石鳳剛的兒子石陽行為倡狂，長期豢養一群打手，對他人稍不順眼便會拳腳相加。

此外，《法治進行時》稱，石鳳剛還曾組織民眾圍攻政府。2017年7月29日下午3點多，因為當地劃分地界問題，石鳳剛的妻子趙書連現場組織策劃，故意製造摩擦、挑唆矛盾，糾集數百村民到石板山聚集滋事。兩天后，7月31日，從早上7點開始，趙書連組織辛莊村村民數百人，圍堵長辛店鎮政府，造成鎮政府長達六個小時無法正常辦公。

2018年，北京警方成立了專案組，指以石鳳剛、石陽為首的黑社會性質犯罪團夥以暴力、威脅等手段有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓群眾，在當地形成重大惡劣影響，嚴重破壞當地政治、經濟、社會生活秩序。專案組在當年8月25日深夜採取行動，逮捕了石鳳剛。

據稱，警方發現，其住宅院子「如同宮殿」，各項娛樂設施應有盡有，車庫裡停了20多輛豪車，金條珠寶，名煙名酒，奢侈品牌隨處可見，數百萬現金一袋一袋隨意擺放在家中。經清點，除去車輛和奢侈品外，偵查員現場收繳現金720余萬元，金條31公斤。

今年7月，北京市第二中級人民法院公開開庭審理了被告人石鳳剛等21人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織犯罪案，涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、聚眾衝擊國家機關罪、非法佔用農用地罪、貪污罪等17項罪名。