內媒：中國S-26T「麒麟」級潛艇多項技術打破外界壟斷

中國中船重工集團展出的S-26T「麒麟」級常規潛艇近年多次在各大展會上出現，亦曾經成功出口泰國。據內地媒體報導，該潛艇在螺旋槳等多方面取得技術突破，具很多具有國際領先水準的先進能力。

據西安兵工科技雜誌社旗下公號「兵工科技」9月25日報道，S-26T型潛艇艇由中船重工701所設計，泰國海軍於2017年5月與中船重工簽署協議，以約10億美元的總價訂購了3艘S-26T潛艇。首艘S-26T型潛艇預計將在2023年交付泰國海軍。

根據公開數據，S-26T型潛艇長66米、寬8米、高8.2米，水下排水量2,300噸，採用雙艇體結構，最大下潛深度300米，乘員38人。

從外觀設計上看，S-26T型潛艇採用了水滴線型，潛艇在水流經過時會極為平滑而勻稱，艇體形狀阻力最小，有利於提高行駛速度。此外，S-26T型採用的圍殼舵和十字尾舵設計，也是國際同類知名產品採用的主流樣式。

報道稱，國際出口市場的常規潛艇，採用AIP動力的產品成為主流，德國214型就採用了AIP動力，俄羅斯「基洛」級也推出了衍生的AIP型號。相比之下，S-26T型動力系統由於採用模塊化設計，可以提供傳統柴電動力和AIP動力模式的雙向選擇，如果用戶提出需求，S-26T型可以加裝AIP系統，滿足其需要。

目前，中國使用的AIP系統是斯特林發動機，它可以讓S-26T型既有靈活性，又兼具了安靜性特點。

俄羅斯製「基洛」級潛艇。中國海軍亦有裝備。（網絡圖片）

此外，位於艇尾的七葉大直徑傾斜螺旋槳，也是S-26T型先進能力的具體體現。七葉大直徑傾斜螺旋槳，槳葉形狀有如扭曲的刀片，槳葉末梢成明顯的後掠尖角，槳葉流場更加合理，在同等轉速下可以明顯減弱空泡噪聲的產生，保證了潛艇安靜航行的能力。

自上世紀90年代末大傾斜七葉槳技術出現後，西方國家一直嚴格保密。中國科研機構經過技術攻關，目前已經掌握大傾斜七葉槳技術，在中國國產現役潛艇上普遍應用。

從S-26T型艇首來看，上部有6個魚雷發射口，為上2下4的佈局，發射管口徑應為國際通用533毫米規格，目前中國魚雷與美國MK-48-4型反潛魚雷在性能上處於同一水平，完全可以滿足打擊高航速、大潛深潛艇的作戰能力。