美法院裁決暫緩實施TikTok禁令　中方促美尊重公平競爭原則

美國華盛頓地方法院9月27日裁決，暫緩實施美國政府關於將TikTok從美國移動應用商店下架的行政命令。對此，中方回應。

在9月28日的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌回應相關問題時表示，「中方一貫反對美國泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓別國企業的霸凌行徑。我們希望美方切實尊重市場經濟和公平競爭的原則，遵守國際經貿的規則，為各國企業在美投資經營提供公正、公平、開放、非歧視性的營商環境。」

字節跳動此前在向美國法院提交的訴狀中指，特朗普下達的「封禁令」違反了美國憲法第一修正案及正當法律程序。（Reuters）

此前，美國總統特朗普（Donald Trump）以「國家安全」為由，在8月份宣布了兩項行政令：美國政府在9月20日起禁止美國境內的應用商店提供TikTok和WeChat這兩款中國應用程序的下載及更新服務，11月12日起對TikTok應用程序全面禁止，除非TikTok美國業務完成交易。

9月19日，特朗普政府又宣布將9月20日的「封禁令」推遲到27日實施；9月23日，TikTok母公司、中國科技公司字節跳動向美國法院提交訴狀，要求法院叫停特朗普下達的「封禁令」；隨後，特朗普政府對字節跳動的請求表示反對。

但在9月27日，美國華盛頓地區聯邦法院開庭後決定發出臨禁制令，暫緩美國政府禁令，手機應用程式商店無須移除TikTok。美國商務部回應指出，會遵循禁制令要求，但堅持撤下TikTok為正確決定，並會極力捍衛政府的行政命令。

對此，中國官媒《環球時報》9月28日發表題為《歡迎美法院的裁決，中方將維權到底》的社評稱，美國法院的裁決值得歡迎。它呼應了道義與常識，不僅緩衝了美國政府對TikTok的瘋狂打壓，也讓人們看到這種打壓與法律還有人心的背離。

社評稱，「我們希望美國回歸真正的法治精神和理性，與此同時，中國也做好了堅決抗爭的準備，我們不會允許美國對一家中國公司實施無恥的搶劫，把它從自己創造的產品中趕走，代之以美國公司做它新的實際主人。」