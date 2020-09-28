TikTok禁令聆訊結束　美法官頒臨時禁令阻政府禁止TikTok下載

美國首都華盛頓地方法院法官尼科爾斯（Carl Nichols）9月27日就抖音海外版TikTok禁令進行90分鐘聆訊，其後決定批准臨時禁制令，阻止總統特朗普（Donald Trump）政府禁止TikTok下載安排。

地方法院法官尼科爾斯頒布臨時禁令，阻止特朗普政府要求禁止手機應用程式商店提供下載TikTok的命令，但同時拒絕在「此時」阻止美國商務部預定11月12日生效、下令TikTok無法在美國使用的限制。

TikTok的代表律師John E. Hall當日在庭上表示，有關禁令是前所未見及不理性的。他指，有關做法是有政治動機，是為了總統大選爭取選票的。美國司法部則重申，禁令是為了保護使用TikTok的美國1億民眾的個人資料安全，以及確保不會再有美國民眾被中國共產黨取得資料。

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美國商務部早前下令蘋果及Google將TikTok從美國的應用程式商店上移除，有關禁令在27日生效。TikTok在23日要求法院頒令暫停封殺令，華盛頓地區法院法官尼科爾斯於24日舉行聽證會，TikTok的代表律師指禁令會為這個在美國有大約1億名用戶的應用程式帶來無法修補的傷害。

尼科爾斯表示，他不認同政府方面指禁令只是維持現狀的說法，因此要求司法部須在美國東岸時間25日下午2時半前決定是否同意延期。假如無意改變決定，他會在27日早上召開聽證會，聽取雙方陳詞後作出裁決。