中芯國際傳遭美國制裁　外交部稱採取必要措施應對

針對有消息稱美國商務部對中國晶片製造企業中芯國際施加出口限制，中國外交部表態稱中方堅決反對美國政府濫用出口管制等限制措施，無理打壓中國企業。

中芯國際會遭到美國政府的這一打壓並不令輿論意外。（人民視覺）

在9月28日的中國外交部行記者會上，發言人汪文斌回應記者問詢時做出上述表態。

汪文斌稱，中方堅決反對美國政府泛化國家安全概念，違反市場經濟和公平競爭的原則，違背國際的經貿規則，濫用出口管制等限制措施，無理打壓中國企業，破壞正常的國際經貿秩序。

並表示，中方將繼續採取必要的舉措，維護中國企業的正當權益。

美國政府被指已經對中國晶片製造企業中芯國際施加了出口限制。但據中芯國際表示，他們還沒有收到美國政府涉及這一出口限制的官方通知。

英國路透社9月26日晚間的報道稱，美國政府之所以對中芯國際進行出口限制，是因為美方認為出口給中芯國際的設備存在用於軍事的風險，而且這種風險是「無法接受」的。

從路透社援引的一封美國商務部9月18日發出的信件來看，遭到美國政府出口限制的包括中芯國際在上海、北京、天津、深圳、寧波等地乃至意大利的分公司和合資公司。任何受該出口限制令影響的供應商若想繼續給中芯國際供貨，就得向美國政府申請出口許可證。

若美國實施制裁，中芯國際或面臨與華為同樣的境遇。（視覺中國）

值得注意的是，早在9月初，美國五角大樓就已經預吿過此事，稱美方正在考慮把中芯國際拉入美國的出口「黑名單」，理由是該公司的民用晶片存在被用於軍事的風險。

但中芯國際在一份聲明中表示他們與中國軍方並沒有關聯，也不會生產任何用於軍事需求的產品。

假若此次美國打壓為真，那這也令中芯國際成為繼華為公司之後，第二家遭到美國貿易限制的頂尖中國科技企業。