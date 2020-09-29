路透社：中國「十四五規劃」將降低GDP增長目標

9月28日，中共中央政治局召開會議指，第十九屆中央委員會第五次全體會議將於10月26日至29日在北京召開，會議將研究制定第十四個五年規劃（簡稱十四五規劃）。路透社9月29日引述知情人指，會議將提出未來5年規劃，內容仍將設定經濟增長目標，但會比前一個5年規劃設定的目標降低。

路透社引知情人士表示，中國政府智庫和經濟學家對十四五規劃建議的國內生產總值（GDP）平均年增長率目標，在5%至6%左右。

中共領導人對2016年至2020年的「十三五規劃」設定的平均GDP年增長率目標，則為6.5%以上。

消息人士說，由於中國與美國間的裂痕持續擴大，中國經濟面臨越來越大挑戰，北京當局需想辦法度過艱困局面。

知情人士透露，中共高層對於是否應放棄經濟增長率目標、允許更多彈性，進行內部辯論後認定，若要帶領全球第二大經濟體——中國躲過「中等收入陷阱」，務必要設定5年增長目標。

中國決策圈人士還表示，鑑於中美兩國在廣泛議題上歧見越來越深，設定增長率目標，能促使地方政府將注意力放在發展目標上。

其中一名參與辯論的消息人士說：「（十四五規劃）將有經濟增長率目標。如果沒有這類目標，發展是否會失去方向？」

路透社還向中國國務院尋求置評，尚未獲回應。

十四五時期（2021年至2025年）恰逢中國改革開放40年來外部環境最為動盪的時期，即所謂「百年未有之大變局」，尤其是中美較量，除了新冷戰，會否有熱戰都屬未知之數，這一規劃會否半途生變，如何體現習近平的憂患意識、底線思維，才是最值得關注。

《多維新聞》曾評論指，「十四五」相比十三五規劃料必既有一定的延續性，如中國經濟發展方式的轉變與經濟轉型，又會針對新的內外部環境做出調整，譬如如何在中美貿易困局與新冠肺炎疫情的衝擊下喚醒中國龐大的存量市場等。