習近平：建設中國特色考古學　增強中國考古學在國際的話語權

中央政治局周一（28日）舉行第二十三次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，要高度重視考古工作，建設中國特色、中國風格、中國氣派的考古學。同時也要增強中國考古學在國際考古學界的影響力、話語權。

習近平在講話中指出，考古工作是一項重要文化事業，也是一項具有重大社會政治意義的工作。經過幾代考古人接續奮鬥，中國考古工作取得了重大成就，展示了中華文明起源和發展的歷史脈絡，也展示了中華文明對世界文明的重大貢獻。中華文明深刻影響了世界文明進程。

習近平要求高度重視考古工作，增強中國考古學在國際考古學界的影響力。（新聞聯播截圖）

習近平又提出4點要求。一是要繼續探索未知、揭示本源。要圍繞一些重大歷史問題作出總體安排，集中力量攻關，不斷取得新突破。二是要做好考古成果的挖掘、整理、闡釋工作。做好出土文物和遺址的研究闡釋工作，把中國文明起源和發展以及對人類的重大貢獻更加清晰、更加全面地呈現出來。

三是要搞好歷史文化遺產保護工作。要建立健全歷史文化遺產資源資產管理制度，健全不可移動文物保護機制，增強歷史文化遺產防護能力，嚴厲打擊文物犯罪。四是要加強考古能力建設和學科建設。增強中國考古學在國際考古學界的影響力、話語權。還要積極培養壯大考古隊伍。

習近平又強調，要讓世界了解中國歷史和中華民族精神，從而不斷加深對當今中國的認知和理解，營造良好國際輿論氛圍。各級黨委和政府要積極提供人力、物力、財力等方面的支持，為考古事業、文物保護、歷史研究創造良好條件。

（央視新聞）