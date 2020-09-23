習近平：常任理事國搞單邊主義和霸權必失人心

中國國家主席習近平9月23日以視像方式會見聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）。習近平指出，常任理事國要作好榜樣，搞單邊主義和霸權必失人心。

圖為2020年9月23日，中國國家主席習近平在北京以視像方式會見聯合國秘書長古特雷斯。（新華社）

習近平強調，聯合國成立75年來，為世界和平與發展作出重要貢獻。中國作為聯合國安理會常任理事國，將堅定支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，堅定支持聯合國工作。當前新冠肺炎（COVID-19）疫情還在全球蔓延，全球抗疫不能鬆勁。中方願意毫無保留同各方分享經驗，並繼續向有需要的國家提供支持和幫助。

習近平指出，疫情催生了不少新問題，但歸結起來，還是離不開和平與發展問題。安理會要發揮集體安全機制作用，常任理事國要作表率（即作好榜樣）。搞單邊主義和霸權必失人心。各方應思考如何完善全球治理體系，而不是推倒重來，另搞一套。世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一套規則，就是以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則。中國從不搞意識形態對抗，從不主張脱鈎，從不想稱王稱霸。中國想得最多的，是讓14億中國人民過上更好的生活，但是也不會坐視國家主權、民族尊嚴、發展空間受損，會堅定維護自身正當權益，維護國際公平正義。

習近平強調，各國互聯互通，命運休慼與共。要超越國家、民族、文化、意識形態界限，站在全人類高度，推動構建人類命運共同體，共同建設好賴以生存的地球家園。

古特雷斯表示，當前世界面臨新冠肺炎疫情、氣候變化等諸多危機和挑戰，更加需要多邊主義，更加需要國際合作，更加需要強有力的聯合國。他感謝中國一貫給予多邊主義和聯合國堅定支持，讚賞中方在踐行多邊主義、應對氣候變化、促進可持續發展等方面提出的一系列倡議與舉措，相信中國完全有能力實現自身發展併為世界作出更大貢獻。聯合國希望同中國繼續加強合作，期待中國發揮領導作用。