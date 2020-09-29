【中印衝突】外交部否認中國在邊境建新軍事基地：嚴格遵守協定

就印方在中印邊界地區修建公路一事，中國外交部發言人汪文斌周二（29日）表示，中方不承認印度非法設立的所謂「拉達克中央直轄區」，也反對在邊境爭議地區開展以軍事爭控為目的的基礎設施建設。

他還說，根據中印雙方近期達成的共識，任何一方都不應在邊境地區採取任何導致局勢複雜化的行動，以避免影響雙方為緩和局勢所做的努力。

2020年9月15日，印度軍隊士兵在拉達克地區列城（Leh）的一個前沿空軍基地，從一架軍用運輸機上走下來。（Reuters）

另一方面，有智庫報告稱，中方已經在實控線中方一側建設了大量基礎設施。印方則是在其視為實控線的印方一側進行建設，以追趕中方。汪文斌對此回應稱，一些機構曾經發布中國在實控線附近建設新的軍事基地或設施的報告。有關報告所描繪的情況完全不屬實，是別有用心。

他強調，中方一貫嚴格遵守中印兩國簽署的有關協定，致力於維護中印邊境地區的和平穩定，同時堅定維護國家領土主權和安全。「長期以來，中國邊防部隊在實控線中方一側活動，嚴格遵守兩國間相關協定協議。」

汪文斌說，中方希望印方同中方相向而行，共同推動邊境局勢緩和降溫，避免為雙方為緩和局勢的努力增添干擾因素。