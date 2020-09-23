【中印衝突】兩國同意加強溝通　撤軍問題停滯不前

印度及中國近期因邊境對峙問題而陷入緊張關係，兩國軍方高層9月22日舉行會談，同意不再向邊境增兵，但在撤軍問題上沒有取得實質進展。

印中第六輪軍長級會談在22日結束寢，雙方發表共同聲明，同意加強溝通及避免誤判，惟沒有提及就撤軍問題上是否取得成果，反映雙方的僵局仍然有待解決。

2020年9月15日，印度軍隊士兵在拉達克地區列城（Leh）的一個前沿空軍基地，從一架軍用運輸機上走下來。（Reuters）

印度傳媒引述消息人士報道，有關會談按照中印外長9月10日在莫斯科達成的「五點共識」進行，雙方談判長達14小時，即使缺乏明顯的結果，但相當積極。消息人士透露，印度要求制定一份路線圖，讓中國軍隊從所有摩擦點和實控線上完全脱離接觸和減少集結。

多名消息人士認為，雙方在會談上各持己見，印度代表拒絕接受中國提出印軍從班公湖南岸撤離的要求，而中國則拒絕在拉達克（Ladakh）實控線沿線的所有摩擦點上撤離。不過雙方確保不會在實控線沿線進一步建立任何軍事設施。

消息人士稱，「不升級」可能是雙方「建立信任」的關鍵，如果有關情況能維持一段合理的時間，就會為下一步的脱離接觸增加信心，令對峙降級。