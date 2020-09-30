國務院舉行國慶招待會　李克強：努力實現全年主要目標任務

明日（10月1日）是國慶節，國務院今日（9月30日）舉行國慶招待會，慶祝中華人民共和國成立七十一周年。國家主席習近平、國務院總理李克強等國家領導人與近500位中外人士出席招待會。 李克強在致辭時向全國各族人民致以節日祝賀，並向港澳同胞、台灣同胞和海外僑胞致以問候。他表示，要依靠全國上下奮力拼搏，努力實現全年主要目標任務，全面建成小康社會。

習近平出席國務院舉行的國慶招待會。（央視新聞聯播截圖）

李克強稱，面對突如其來的新冠肺炎疫情和世界經濟衰退帶來的嚴重衝擊，中國以舉國之力與病魔搏鬥，經過艱苦努力，付出巨大犧牲，取得抗疫鬥爭重大戰略成果。

他還說，做好「六穩」工作、落實「六保」任務，及時出台紓困規模性政策，創新實施機制直接惠企利民，深化改革開放，穩住經濟基本盤，頂住巨大下行壓力實現了恢復性增長，脫貧攻堅進一步取得顯著成效，人民生活得到有力保障。

李克強指出，當前中國發展內外部環境發生深刻複雜變化，要繼續做好常態化疫情防控，多措並舉助力市場主體渡過難關，千方百計增加就業，辦好群眾關切的實事，確保打贏脫貧攻堅戰。同時要堅定不移深化改革，依靠全國上下奮力拼搏，努力實現全年主要目標任務，全面建成小康社會。

李克強表示，要努力實現全年主要目標任務，全面建成小康社會。（央視新聞聯播截圖）

李克強表示，將繼續堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，完善與憲法和基本法實施相關的制度和機制，推進「一國兩制」實踐行穩致遠。堅持貫徹對台工作大政方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何「台獨」分裂行徑和外部干涉，推進兩岸關係和平發展、融合發展和祖國統一。

他強調，中國堅持走和平發展道路，堅決維護國家主權、安全、發展利益，願同國際社會一道，為人類早日戰勝疫情、推動世界經濟復蘇作出更大貢獻。

（新華社）