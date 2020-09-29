【國慶中秋】內地8日長假帶旺旅遊　上海迪士尼酒店預訂爆滿

國慶、中秋雙節假期即將到來，內地民眾將迎來8日長假期，旅客出遊意欲旺盛。據內媒報道，國慶期間上海迪士尼酒店預訂爆滿，部分房價漲價至7000多元（人民幣．下同）。

在內地旅遊網站平台查詢，迪士尼豪華樂園景觀雙床房的價格漲至7、8千元。（網絡圖片）

報道稱，以10月2日入住、10月3日退房為例，旅遊網站平台上查到的價格顯示，入住一晚迪士尼豪華樂園景觀雙床房的價格在7753元，甚至有的超過了8000元。而「官方直營」5479元的價格，已經顯示為「訂完」。

若在上海迪士尼度假區的官方網站上查詢，10月2日入住的房型均已用灰色字體標注「庫存不足」，基礎房型豪華花園景觀房，原本價格為4150元，如果加上2大1小的早餐還需要再加570元左右，另加收15%的服務費。

旅遊業內人士孫先生分析，在線平台上出現奇高的價格，或是因為本身酒店客房已被預訂完，高昂的價格實際上可能只是為了「勸退」消費者。

據悉，在相同的時間段，香港迪士尼官方網站的實施房價顯示，標準客房、豪華客房、海景客房和海景陽台客房的房價每晚在3100元至3950元港幣之間。國賓廳客房房價每晚收5800元港幣，其他收費更貴的主題套房則已經訂滿。上述房型額外加收10%服務費。

旅遊平台數據顯示，預計三亞、西安、重慶、廈門、成都、南京、杭州、蘇州、天津、長沙將是國慶期間酒店預訂量較大的一二線城市。疫情防控形勢整體相對穩定的三四線城市，國慶期間的酒店預訂量預計也將有較大幅度的增長，預訂量較大的城市主要有：珠海、煙台、北海、麗江、贛州、秦皇島、黃山等。

（現代快報／央視新聞）