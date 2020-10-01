澳門舉行國慶升旗儀式　賀一誠：自覺維護國家安全，加快經濟復甦

10月1日上午8時整，澳門特區政府在金蓮花廣場舉行升旗儀式，慶祝中華人民共和國成立71周年。此後澳門特區政府又舉行了國慶招待酒會。 澳門行政長官賀一誠發表致辭稱，澳門將自覺維護國家主權、安全、發展利益，加快實現澳門經濟復蘇和適度多元發展，推動特區各項事業不斷取得進步。

澳門特區行政長官賀一誠、澳門中聯辦副主任姚堅、外交部駐澳公署署理特派員王冬、解放軍駐澳門部隊司令員徐良才，及特區政府主要官員，與澳門各界人士約數百人一同觀禮。

稍後澳門特區政府舉行了招待酒會。賀一誠在酒會上致辭表示，國家始終是澳門的堅強後盾，面對新冠肺炎疫情全球大流行所帶來的前所未有的嚴峻考驗，在中央政府的關心和指導下，澳門特區政府團結廣大居民眾志成城、共克時艱，科學防控、不惜代價，取得了來之不易的重大階段性成果。

他說，「一國兩制」在澳門的成功實踐，充分證明了「一國兩制」是澳門保持長期繁榮穩定的最佳制度，具有強大的生命力和優越性。澳門特區政府將始終牢記使命，認真貫徹落實習近平主席提出的「四個更加積極主動」（更加積極主動助力國家全面開放，更加積極主動融入國家發展大局，更加積極主動參與國家治理實踐，更加積極主動促進國際人文交流）、「四個始終」（始終堅定一國兩制制度自信、始終準確把握一國兩制正確方向、始終強化一國兩制使命擔當、始終築牢一國兩制社會政治基礎）、「四點希望」（堅持與時俱進，進一步提升特別行政區治理水平、堅持開拓創新，進一步推動經濟持續健康發展、堅持以人為本；進一步保障和改善民生；堅持包容共濟；進一步促進社會和諧穩定）等重要講話精神和指示，自覺維護國家主權、安全、發展利益，加快實現澳門經濟復甦和適度多元發展，推動特區各項事業不斷取得進步，深入推進具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐。

（澳門新聞局網站、澳門中聯辦網站）